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У Севастополі пролунав вибух, окупанти знову заявили про атаку БПЛА – ЗМІ

Валентина РоманенкоП'ятниця, 17 лютого 2023, 07:54

У центральній частині Севастополя близько 4:00 17 лютого за місцевим часом було чути гучний звук, схожий на приглушений артилерійський постріл або вибух, окупанти заявили, що збили безпілотник.

Джерело: "Крим.Реалії", телеграм-канал "Крымский ветер" із посиланням на місцевих жителів, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону

Деталі: Повідомляється, що за словами очевидців звук, схожий на вибух, було чути в районі вулиці Лукомської, на проспекті Генерала Острякова та у Комишовій бухті, а також у Балаклаві.

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Глава окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв у своєму телеграм-каналі заявив, що російські ППО "збили безпілотник".

"Сьогодні вранці в районі Балаклавської ТЕС сили ППО збили безпілотник. Пошкоджень ТЕС немає", – написав Развожаєв.

В ефірі телемарафону "Єдині новини" журналісти попросили прокоментувати цей вибух речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната. Він сказав, що не уоповноважений це коментувати, але натякнув, що такі явища будуть тривати.

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Пряма мова: "Всі очікують "бавовну" на нашу користь. Що це було, на жаль, не можу говорити, не маю такого права. Те, що "бавовна" буде відбуватися, мабуть, і не лише в Криму, це очевидно. Тому що без "бавовни" нам ніяк сьогодні".

Довідково: "Бавовна" та похідний – "бавовнятко" – мем, що виник та масово поширився під час повномасштабної війни з Росією. "Бавовною" називають вибухи на окупованій території України та в Росії. Походить від слова "хлопок", яким російська пропаганда називає подібні вибухи.

Що передувало: 16 лютого кореспонденти "Крим.Реалії" повідомляли, що близько 5 години ранку за місцевим часом (четверта година за Києвом) пролунало кілька вибухів над районами, в яких розташовані російські військові частини. Зокрема, о 05:14 у центральній частині Севастополя було чути пуск ракети і наступний гучний вибух. Найсильніший вибух пролунав о 6:15 ранку.

Після цього глава окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв заявив про атаку "укробезпілотників" на місто. За його словами, сили ППО РФ вночі та протягом ранку 16 лютого збили "кілька українських безпілотників" поблизу берегів Криму та Севастополя.

Нагадаємо: Починаючи із серпня 2022 року, в тимчасово окупованому Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стрільбою по "українських безпілотниках" і "роботою ППО". Ставленик Кремля Сергій Аксьонов назвав безпілотники "основною загрозою" для Криму.

Теми: Кримокупація
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