В Севастополе прозвучал взрыв, оккупанты снова заявили об атаке БПЛА – СМИ

В центральной части Севастополя около 4:00 17 февраля по местному времени был слышен громкий звук, похожий на приглушенный артиллерийский выстрел или взрыв, оккупанты заявили, что сбили беспилотник.

Источник: "Крым.Реалии", телеграм-канал "Крымский ветер" со ссылкой на местных жителей, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона

Детали: Сообщается, что по словам очевидцев, звук, похожий на взрыв, был слышен в районе улицы Лукомской, на проспекте Генерала Острякова и в Камышовой бухте, а также в Балаклаве.

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Глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале заявил, что российские ПВО "сбили беспилотник".

"Сегодня утром в районе Балаклавской ТЭС силы ПВО сбили беспилотник. Повреждений ТЭС нет", - написал Развожаев.

В эфире телемарафона "Єдині новини" журналисты попросили прокомментировать этот взрыв спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната. Он сказал, что не уполномочен это комментировать, но намекнул, что такие явления будут продолжаться.

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Прямая речь: "Все ожидают "бавовны" в нашу пользу. Что это было, к сожалению, не могу говорить, не имею такого права. То, что "бавовна" будет происходить, видимо, и не только в Крыму, это очевидно. Потому что без "бавовны" нам никак сегодня".

Справка: "Бавовна" и производный - "бавовнятко" - мем, возникший и массово распространившийся во время полномасштабной войны с Россией. Так называют взрывы на оккупированной территории Украины и в России. Просходит от слова "хлопок", коим российская пропаганда называет подобные взрывы.

Что предшествовало: 16 февраля корреспонденты "Крым.Реалии" сообщали, что около 5 часов утра по местному времени (четыре часа по Киеву) прозвучало несколько взрывов над районами, в которых расположены российские воинские части. В частности, в 05:14 в центральной части Севастополя был слышен пуск ракеты и последующий громкий взрыв. Самый сильный взрыв прогремел в 6:15 утра.

После этого глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев заявил об атаке "укробеспилотников" на город. По его словам, силы ПВО РФ ночью и в течение утра 16 февраля сбили "несколько украинских беспилотников" вблизи берегов Крыма и Севастополя.

Напомним: Начиная с августа 2022 года, во временно оккупированном Крыму и Севастополе почти ежедневно слышны звуки взрывов. Российские власти объясняют это стрельбой по "украинским беспилотникам" и "работой ПВО". Ставленник Кремля Сергей Аксенов назвал беспилотники "основной угрозой" для Крыма.