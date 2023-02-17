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Британська розвідка: Втрати сил РФ, включно з санітарними, можуть сягти 200 тисяч осіб

"Європейська правда"П'ятниця, 17 лютого 2023, 08:13

Британська розвідка припускає, що з початку повномасштабної війни Росії проти України російська армія та група Вагнера могли втратити до 200 тисяч осіб, з яких до 60 тисяч убитими.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у щоденному огляді Міноборони Британії про війну в Україні. 

"Сили Міноборони РФ і ПВК скоріш за все втратили 175-200 тисяч осіб з початку вторгнення в Україну, що ймовірно включає близько 40-60 тисяч вбитими", - зазначають у ньому.

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Втрати почали суттєво зростати після вересня 2022 року, відколи Кремль оголосив "часткову мобілізацію".

У британській розвідці зазначають, що за сучасними стандартами ведення війни у російських сил дуже високий показник загиблих, якщо брати співвідношення між пораненими, які після того вижили і які померли. Це пов’язують з низьким рівнем медичної підготовки та забезпечення у більшості підрозділів. Найбільшу частку втрат серед особового складу спричиняє артилерія.

"Сили ПВК Вагнера залучали велику кількість завербованих в’язнів. Серед них втрати можуть складати до 50% складу", - зазначають в огляді.

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Схожі цифри - до 200 000 вбитими і пораненими - називала у своєму матеріалі The New York Times, наводячи неофіційні оцінки західних посадовців.

Теми: розвідкавійнаРосія
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