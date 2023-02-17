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Британская разведка: Потери сил РФ, включая санитарные, могут достичь 200 тысяч человек

"Европейская правда"Пятница, 17 февраля 2023, 09:13

Британская разведка предполагает, что с начала полномасштабной войны России против Украины российская армия и группа Вагнера могли потерять до 200 тысяч человек, из которых до 60 тысяч убитыми.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в ежедневном обзоре Минобороны Великобритании о войне в Украине.

"Силы Минобороны РФ и ЧВК скорее всего потеряли 175-200 тысяч человек с начала вторжения в Украину, что вероятно включает около 40-60 тысяч убитыми", - отмечают в нем.

Потери начали существенно расти после сентября 2022 года, когда Кремль объявил "частичную мобилизацию".

В британской разведке отмечают, что по современным стандартам ведения войны у российских сил очень высокий показатель погибших, если брать соотношение между ранеными, которые после того выжили и которые умерли. Это связывают с низким уровнем медицинской подготовки и обеспечения в большинстве подразделений. Причиной наибольших потерь среди личного состава является артиллерия противника.

"Силы ЧВК Вагнера привлекали большое количество завербованных заключенных. Среди них потери могут составлять до 50% состава", - отмечают в обзоре.

Похожие цифры - до 200 000 убитыми и ранеными - называла в своем материале The New York Times, приводя неофициальные оценки западных чиновников.

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Темы: разведкавойнаРосcия
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