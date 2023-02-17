Ми працюватимемо над "літаковою коаліцією" - Зеленський після переговорів із Рютте

Президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте говорили в Києві про військову допомогу Україні, водночас питання постачання бойових літаків, за їхніми словами, потребує подальшого опрацювання.

Джерело: Зеленський і Рютте на пресконференції в Києві після переговорів, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Зеленського: "Питання літаків складніше, ніж "танкова коаліція". Ми будемо точно працювати над цією коаліцією. Ми почали розмову про тренування.

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Це питання до всього світу, тому що це залежить не від однієї країни. Це - питання багатьох складових. Україна наполеглива в тих речах, які захищають наші цінності. Будемо вірити, що в цьому напрямку в нас буде результат".

Пряма мова Рютте: "Ми раніше бачили, коли досягали рішень щодо танків і самохідної артилерії. Будемо вірити, що вдасться це вирішити, як це вдалося з танками. Будемо вважати, що будуть поставки і тренування, але я не готовий зараз говорити на цю тему.

Те, що Нідерланди схиляються, щоб поставити ці літаки - так. Але далі я про це б не говорив, тому що це може не допомогти досягти рішення".