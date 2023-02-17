Ми працюватимемо над "літаковою коаліцією" - Зеленський після переговорів із Рютте

Президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте говорили в Києві про військову допомогу Україні, водночас питання постачання бойових літаків, за їхніми словами, потребує подальшого опрацювання.

Джерело: Зеленський і Рютте на пресконференції в Києві після переговорів, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Зеленського: "Питання літаків складніше, ніж "танкова коаліція". Ми будемо точно працювати над цією коаліцією. Ми почали розмову про тренування.

Це питання до всього світу, тому що це залежить не від однієї країни. Це - питання багатьох складових. Україна наполеглива в тих речах, які захищають наші цінності. Будемо вірити, що в цьому напрямку в нас буде результат".

Пряма мова Рютте: "Ми раніше бачили, коли досягали рішень щодо танків і самохідної артилерії. Будемо вірити, що вдасться це вирішити, як це вдалося з танками. Будемо вважати, що будуть поставки і тренування, але я не готовий зараз говорити на цю тему.

Те, що Нідерланди схиляються, щоб поставити ці літаки - так. Але далі я про це б не говорив, тому що це може не допомогти досягти рішення".