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Мы будем работать над "самолетной коалицией" - Зеленский после переговоров с Рютте

Валентина РоманенкоПятница, 17 февраля 2023, 14:36
Рютте и Зеленский. иллюстративное фото ОП

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте говорили в Киеве о военной помощи Украине, при этом вопрос поставки боевых самолетов, по их словам, требует дальнейшей проработки.

Источник: Зеленский и Рютте на пресс-конференции в Киеве после переговоров цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Зеленского: "Вопрос самолетов сложнее, чем "танковая коалиция". Мы будем точно работать над этой коалицией. Мы начали разговор о тренировках.

Это вопрос ко всему миру, потому что это зависит не от одной страны. Это - вопрос многих составляющих. Украина настойчива в тех вещах, которые защищают наши ценности. Будем верить, что в этом направлении у нас будет результат".

Прямая речь Рютте: "Мы раньше видели, когда достигали решений по танкам и самоходной артиллерии. Будем верить, что удастся это решить, как это удалось с танками. Будем считать, что будут поставки и тренировки, но я не готов сейчас говорить на эту тему.

То, что Нидерланды склоняются, чтобы поставить эти самолеты – да. Но дальше я об этом бы не говорил, потому что это может не помочь достичь решения".

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Темы: истребителивойнаЗеленскийНидерланды
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