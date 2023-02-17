Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ОК "Південь" про вручення повісток силою: Звільняти їх – незаконно, але реагуємо

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 17 лютого 2023, 13:44
ОК Південь про вручення повісток силою: Звільняти їх – незаконно, але реагуємо
Ілюстративне фото з відкритих джерел

В Україні наразі немає правових підстав, щоб звільняти тих, хто насильно вручає повістки, однак ОК "Південь" запевняє, що реагує на кожен такий інцидент.

Джерело: керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в інтерв’ю Радіо Свобода

Деталі: На питання, чи є випадки, коли співробітників військкоматів звільняли або відстороняли після насильного вручення повістки, Гуменюк відповіла: "Звільнити їх – немає зараз таких правових підстав, оскільки ми перебуваємо всі з вами в умовах воєнного стану". 

Реклама:

Однак керівниця пресцентру наголосила, що існує практика ротації, коли співробітників військкоматів відправляють безпосередньо в бойові підрозділи для виконання обов’язків. Потім знову через ротацію вони опиняються в лавах співробітників центрів комплектування, користуючись новим досвідом.

За її словами, в групах, які формуються зараз, прислухаються до побажань людей: "Вони (нові групи - ред.) формуються з урахуванням того, щоб у їх складі були учасники бойових дій, які можуть предметно говорити з людьми, не діяти силою, а розповідати, мотивувати і власним прикладом залучати людей прийти і виконати свій мобілізаційний обов’язок".

Гуменюк запевняє, що ОК "Південь" реагує на кожен інцидент із насильним врученням повістки. Зокрема, вона прокоментувала нещодавній випадок в Одесі, який потрапив на відео і набув розголосу.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "Службове розслідування проводиться конкретно за цим інцидентом, що ми зараз спостерігаємо. Його проводить військова служба правопорядку. І провина кожного учасника цієї події буде визначена і реагування буде відповідне.

Обласний і районний ТЦК та СП отримали стягнення дисциплінарні від командувача. Оскільки це була недостатня робота щодо організації, зокрема. Тобто недостатньо навчений персонал, недостатньо якісно проінструктований, не повністю забезпечений контроль за їхньою діяльністю. Це дискредитує ЗСУ, Сили оборони країни

Наразі ми продовжуємо комплекс заходів з виключення подібних інцидентів. Тому що, зрозуміло, для європейської країни це неприпустима форма поведінки, форма спілкування взагалі в громадськості місці".

Більше деталей: Водночас Гуменюк повідомила, що на відео потрапили не всі дії чоловіка, якому намагалися вручити повістку. За її словами, в рамках службового розслідування вивчається повний формат відео, яке є на бодікамерах військових. І попередня поведінка чоловіка, як вважає Гуменюк, є досить провокативную, некоректною і емоційною.

Теми: мобілізаціяпризоввійськовий облік
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Усі новини...
мобілізація
Росія готує нову хвилю мобілізації в Криму – представництво президента
Резніков розказав, чи є необхідність у новій мобілізації
У Вінниці схопили на гарячому лікаря, який продав більше 200 довідок ухилянтам
Останні новини
11:07
інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ в державі – опитування
11:05
Нардеп Гончаренко заявив про виявлення прослуховування в себе вдома, поліція розслідує
11:02
"Укргазвидобування" запустило дві нові свердловини: дають 200 тисяч кубів газу на добу
10:47
фотоАгент ФСБ, який "вербував" співробітницю СБУ в Одесі, отримав 15 років в’язниці
10:46
Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС
10:39
"Книжковий фестиваль 365 днів на рік". Власник розкриває подробиці відкриття книгарні на Хрещатику
10:35
За час дії "транспортного безвізу" рух товарів автошляхами між Україною та ЄС зріс на понад 40%
10:29
У МОЗ розповіли про наслідки хаотичного прийому антибіотиків
10:27
УЗ запускає Dnipro City Express із модернізованими електричками
10:09
Заступник глави МОЗ: Навіть сучасні антибіотики вже не діють на деякі бактерії
Усі новини...
Реклама: