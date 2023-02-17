ОК "Південь" про вручення повісток силою: Звільняти їх – незаконно, але реагуємо

В Україні наразі немає правових підстав, щоб звільняти тих, хто насильно вручає повістки, однак ОК "Південь" запевняє, що реагує на кожен такий інцидент.

Джерело: керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в інтерв’ю Радіо Свобода

Деталі: На питання, чи є випадки, коли співробітників військкоматів звільняли або відстороняли після насильного вручення повістки, Гуменюк відповіла: "Звільнити їх – немає зараз таких правових підстав, оскільки ми перебуваємо всі з вами в умовах воєнного стану".

Однак керівниця пресцентру наголосила, що існує практика ротації, коли співробітників військкоматів відправляють безпосередньо в бойові підрозділи для виконання обов’язків. Потім знову через ротацію вони опиняються в лавах співробітників центрів комплектування, користуючись новим досвідом.

За її словами, в групах, які формуються зараз, прислухаються до побажань людей: "Вони (нові групи - ред.) формуються з урахуванням того, щоб у їх складі були учасники бойових дій, які можуть предметно говорити з людьми, не діяти силою, а розповідати, мотивувати і власним прикладом залучати людей прийти і виконати свій мобілізаційний обов’язок".

Гуменюк запевняє, що ОК "Південь" реагує на кожен інцидент із насильним врученням повістки. Зокрема, вона прокоментувала нещодавній випадок в Одесі, який потрапив на відео і набув розголосу.

Пряма мова: "Службове розслідування проводиться конкретно за цим інцидентом, що ми зараз спостерігаємо. Його проводить військова служба правопорядку. І провина кожного учасника цієї події буде визначена і реагування буде відповідне.

ВІДЕО ДНЯ

Обласний і районний ТЦК та СП отримали стягнення дисциплінарні від командувача. Оскільки це була недостатня робота щодо організації, зокрема. Тобто недостатньо навчений персонал, недостатньо якісно проінструктований, не повністю забезпечений контроль за їхньою діяльністю. Це дискредитує ЗСУ, Сили оборони країни

Наразі ми продовжуємо комплекс заходів з виключення подібних інцидентів. Тому що, зрозуміло, для європейської країни це неприпустима форма поведінки, форма спілкування взагалі в громадськості місці".

Більше деталей: Водночас Гуменюк повідомила, що на відео потрапили не всі дії чоловіка, якому намагалися вручити повістку. За її словами, в рамках службового розслідування вивчається повний формат відео, яке є на бодікамерах військових. І попередня поведінка чоловіка, як вважає Гуменюк, є досить провокативную, некоректною і емоційною.