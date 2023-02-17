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ОК "Юг" о вручении повесток силой: Уволить их – незаконно, но реагируем

Татьяна ЛозовенкоПятница, 17 февраля 2023, 13:44
ОК Юг о вручении повесток силой: Уволить их – незаконно, но реагируем
Иллюстративное фото из открытых источников

В Украине на данный момент нет правовых оснований уволить тех, кто насильно вручает повестки, однако ОК "Юг" заверяет, что реагирует на каждый такой инцидент.

Источник: руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк в интервью Радио Свобода

Детали: На вопрос, есть ли случаи, когда сотрудников военкоматов увольняли или отстраняли после насильственного вручения повестки, Гуменюк ответила: "Уволить их - нет сейчас таких правовых оснований, поскольку мы находимся все с вами в условиях военного положения". 

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Однако руководитель пресс-центра подчеркнула, что существует практика ротации, когда сотрудников военкоматов отправляют непосредственно в боевые подразделения для выполнения обязанностей. Затем снова через ротацию они оказываются в рядах сотрудников центров комплектования, пользуясь новым опытом.

По ее словам, в группах, которые формируются сейчас, прислушиваются к пожеланиям людей: "Они (новые группы - ред.) формируются с учетом того, чтобы в их составе были участники боевых действий, которые могут предметно говорить с людьми, не действовать силой, а рассказывать, мотивировать и собственным примером привлекать людей прийти и выполнить свой мобилизационный долг".

Гуменюк уверяет, что ОК "Юг" реагирует на каждый инцидент с насильственным вручением повестки. В частности, она прокомментировала недавний случай в Одессе, который попал на видео и получил огласку.

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Прямая речь: "Служебное расследование проводится конкретно по этому инциденту, который мы сейчас наблюдаем. Его проводит военная служба правопорядка. И вина каждого участника этого события будет определена и реагирование будет соответствующее.

Областной и районный ТЦК и СП получили дисциплинарные взыскания от командующего. Поскольку это была недостаточная работа по организации, в частности. То есть недостаточно обученный персонал, недостаточно качественно проинструктирован, не полностью обеспечен контроль за их деятельностью. Это дискредитирует ВСУ, Силы обороны страны

Сейчас мы продолжаем комплекс мероприятий по исключению подобных инцидентов. Потому что, разумеется, для европейской страны это недопустимая форма поведения, форма общения вообще в общественном месте".

Больше деталей: В то же время Гуменюк сообщила, что на видео попали не все действия мужчины, которому пытались вручить повестку. По ее словам, в рамках служебного расследования изучается полный формат видео, которое есть на бодикамерах военных.

И предыдущее поведение мужчины, как считает Гуменюк, является достаточно провокативным, некорректным и эмоциональным.

Темы: мобилизацияпризыввоинский учет
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