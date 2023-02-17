Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

По всій Україні вдруге за день оголошували повітряну тривогу

Ірина БалачукП'ятниця, 17 лютого 2023, 16:09
Скриншот з карти тривог станом на 15:50 17 лютого

Влада оголошувала повітряну тривогу по всі території України вдруге з початку доби 17 лютого. Приблизно через 22-25 хв тривоги почали скасовувати. 

Джерело: карта тривог, речник Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі "Українській правді"

Деталі: Сигнал тривоги означає загрозу ракетних ударів та ударів з повітря. У цей час необхідно пройти в укриття. 

Як уточнив УП речник Повітряних сил Юрій Ігнат, обидві масштабні повітряні тривоги в Україні 17 лютого пов'язані зі злетом у Росії винищувачів МіГ-31 К, які можуть нести гіперзвукові ракети "Кинджал".

В обідню пору влада вже оголошувала тривогу по всій Україні. Небезпека тривала близько пів години.

Читайте УП В Google News

Теми: повітряна тривогаУкраїнавійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Причиною смерті глави МЗС Білорусі було самогубство – ЗМІ

Перші французькі AMX-10 RC будуть в Україні за тиждень – міністр оборони

Спікер Держдуми назвав "найпідліший вчинок України"

Прем’єрка Італії буде в Києві у вівторок, оголосить про нову зброю – ЗМІ

Нова добровільна мобілізація в Україні "дає хороші результати" – ЗМІ

Пригожин не зміг заручитися підтримкою Кадирова у протистоянні з Міноборони РФ – ISW

Усі новини...
Останні новини
17:59
У Кишиневі півтори години тривав антиурядовий протест проросійської партії
17:52
Росія намагається ядерним шантажем завадити візиту Байдена до Європи – ГУР
17:40
Росія згортає консульські послуги в Нідерландах після вислання працівників посольства
17:34
УП.Чат: Декларації депутатів, доля Кирила Тимошенка та будинку Павла Халімона
17:25
У ЄС підтримують спільну закупівлю снарядів для України, рішення може бути в березні - ЗМІ
17:18
Фільм Шона Пенна на Берлінале зустріли оплесками. Але він не про Зеленського
17:15
Microsoft надасть українським прокурорам безоплатний доступ до системи Azure
17:05
Причиною смерті глави МЗС Білорусі було самогубство – ЗМІ
16:44
Прем’єр Швеції: Якщо Фінляндія вступить у НАТО без нас, це буде погано для всіх
16:40
У Росії "промиватимуть мізки" пропагандою не лише школярам, а й їхнім батькам
Усі новини...