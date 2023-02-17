По всій Україні вдруге за день оголошували повітряну тривогу

Скриншот з карти тривог станом на 15:50 17 лютого

Влада оголошувала повітряну тривогу по всі території України вдруге з початку доби 17 лютого. Приблизно через 22-25 хв тривоги почали скасовувати.

Джерело: карта тривог, речник Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі "Українській правді"

Деталі: Сигнал тривоги означає загрозу ракетних ударів та ударів з повітря. У цей час необхідно пройти в укриття.

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Як уточнив УП речник Повітряних сил Юрій Ігнат, обидві масштабні повітряні тривоги в Україні 17 лютого пов'язані зі злетом у Росії винищувачів МіГ-31 К, які можуть нести гіперзвукові ракети "Кинджал".

В обідню пору влада вже оголошувала тривогу по всій Україні. Небезпека тривала близько пів години.