По всей Украине второй раз за день объявляли воздушную тревогу

Скриншот с карты тревог по состоянию на 15:50 17 февраля

Власти объявляли воздушную тревогу по все территории Украины второй раз с начала суток 17 февраля. Примерно через 22-25 мин тревоги начали отменять.

Источник: карта тревог, спикер Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии "Украинской правде"

Детали: Сигнал тревоги означает угрозу ракетных ударов и ударов с воздуха. В это время необходимо пройти в укрытие.

Как уточнил УП спикер Воздушных сил Юрий Игнат, обе масштабные воздушные тревоги в Украине 17 февраля связаны со взлетом в России истребителей МиГ-31 К, которые могут нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

В обеденное время власти уже объявляли тревогу по всей Украине. Опасность продолжалась около получаса.