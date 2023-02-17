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По всей Украине второй раз за день объявляли воздушную тревогу

Ирина БалачукПятница, 17 февраля 2023, 15:09
По всей Украине второй раз за день объявляли воздушную тревогу
Скриншот с карты тревог по состоянию на 15:50 17 февраля

Власти объявляли воздушную тревогу по все территории Украины второй раз с начала суток 17 февраля. Примерно через 22-25 мин тревоги начали отменять.

Источник: карта тревог, спикер Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии "Украинской правде"

Детали: Сигнал тревоги означает угрозу ракетных ударов и ударов с воздуха. В это время необходимо пройти в укрытие.

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Как уточнил УП спикер Воздушных сил Юрий Игнат, обе масштабные воздушные тревоги в Украине 17 февраля связаны со взлетом в России истребителей МиГ-31 К, которые могут нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

В обеденное время власти уже объявляли тревогу по всей Украине. Опасность продолжалась около получаса.

Темы: воздушная тревогаУкраинавойна
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