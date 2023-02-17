По всей Украине второй раз за день объявляли воздушную тревогу
Пятница, 17 февраля 2023, 15:09
Власти объявляли воздушную тревогу по все территории Украины второй раз с начала суток 17 февраля. Примерно через 22-25 мин тревоги начали отменять.
Источник: карта тревог, спикер Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии "Украинской правде"
Детали: Сигнал тревоги означает угрозу ракетных ударов и ударов с воздуха. В это время необходимо пройти в укрытие.
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Как уточнил УП спикер Воздушных сил Юрий Игнат, обе масштабные воздушные тревоги в Украине 17 февраля связаны со взлетом в России истребителей МиГ-31 К, которые могут нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал".
В обеденное время власти уже объявляли тревогу по всей Украине. Опасность продолжалась около получаса.