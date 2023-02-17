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Зеленський впевнений у реальності перемоги протягом року: "Можемо й швидше"

"Європейська правда"П'ятниця, 17 лютого 2023, 15:57
володимир зеленський, скриншот

Президент Володимир Зеленський вважає, що швидка перемога Україна зі звільненням усіх окупованих територій є реальною.

Про це він заявив у виступі на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє з Мюнхена кореспондент "Європейської правди".

Зеленський наголосив, що Україна не піде на поступки під час деокупації територій, окупованих Росією з 2014 року. "Немає альтернативи тому, щоби позбавити російської окупації всі, всі міста України!" - підкреслив він.

Президент також заявив, що реальною метою є якнайшвидше звільнення України, "щоби наступного року ми зустрілися у Мюнхені на першу повоєнну безпекову конференцію, за умови вільної України, вільної Європи, вільного світу". Наступна Мюнхенська безпекова конференція відбудеться у лютому 2024 року.

Володимир Зеленський вважає, що зараз пріоритетом є швидкість надання Україні допомоги, оскільки Путін "розраховує на уповільнення допомоги і розділення підтримки світу", що може призвести до "втоми від війни" у світі.

Зеленський також попередив, що затягування війни означає більші руйнування, передусім на Сході України.

"Вони щоденно відомо б’ють по цивільних домах, щоби люди виходили (з фронтових територій). Ми розуміємо, що після цієї війни на Донбасі нічого живого не буде – я зараз і про людей, і про інфраструктуру. Але якщо зможемо встигати з партнерами робити Україну потужнішою, то деокупуємо (ці території) раніше. Які ні, і будуть уповільнені процеси, то є ризик руйнації всього Донбасу, але все одно потім ми все деокупуємо", - пояснив він.

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Раніше Зеленський у Мюнхені припустив, що РФ платить за іранську зброю ядерними технологіями.

Як повідомлялося, для учасників Мюнхенської безпекової конференції цього року демонструють "пісню про Путіна" на виставці про воєнні злочини Росії.

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Теми: Зеленськийвійна
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