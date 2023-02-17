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Зеленський впевнений у реальності перемоги протягом року: "Можемо й швидше"

"Європейська правда"П'ятниця, 17 лютого 2023, 14:57
Зеленський впевнений у реальності перемоги протягом року: Можемо й швидше
володимир зеленський, скриншот

Президент Володимир Зеленський вважає, що швидка перемога Україна зі звільненням усіх окупованих територій є реальною.

Про це він заявив у виступі на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє з Мюнхена кореспондент "Європейської правди".

Зеленський наголосив, що Україна не піде на поступки під час деокупації територій, окупованих Росією з 2014 року. "Немає альтернативи тому, щоби позбавити російської окупації всі, всі міста України!" - підкреслив він.

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Президент також заявив, що реальною метою є якнайшвидше звільнення України, "щоби наступного року ми зустрілися у Мюнхені на першу повоєнну безпекову конференцію, за умови вільної України, вільної Європи, вільного світу". Наступна Мюнхенська безпекова конференція відбудеться у лютому 2024 року.

Володимир Зеленський вважає, що зараз пріоритетом є швидкість надання Україні допомоги, оскільки Путін "розраховує на уповільнення допомоги і розділення підтримки світу", що може призвести до "втоми від війни" у світі.

Зеленський також попередив, що затягування війни означає більші руйнування, передусім на Сході України.

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"Вони щоденно відомо б’ють по цивільних домах, щоби люди виходили (з фронтових територій). Ми розуміємо, що після цієї війни на Донбасі нічого живого не буде – я зараз і про людей, і про інфраструктуру. Але якщо зможемо встигати з партнерами робити Україну потужнішою, то деокупуємо (ці території) раніше. Які ні, і будуть уповільнені процеси, то є ризик руйнації всього Донбасу, але все одно потім ми все деокупуємо", - пояснив він.

Раніше Зеленський у Мюнхені припустив, що РФ платить за іранську зброю ядерними технологіями.

Як повідомлялося, для учасників Мюнхенської безпекової конференції цього року демонструють "пісню про Путіна" на виставці про воєнні злочини Росії.

Теми: Зеленськийвійна
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