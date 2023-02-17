Зеленский уверен в реальности победы в течение года: "Можем и быстрее"

Президент Владимир Зеленский считает, что быстрая победа Украины с освобождением всех оккупированных территорий реальна.

Об этом он заявил в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает из Мюнхена корреспондент "Европейской правды".

Зеленский отметил, что Украина не пойдет на уступки во время деоккупации территорий, оккупированных Россией с 2014 года. "Нет альтернативы тому, чтобы избавить от российской оккупации все, все города Украины!" - подчеркнул он.

Президент также заявил, что реальной целью является скорейшее освобождение Украины, "чтобы в следующем году мы встретились в Мюнхене на первую послевоенную конференцию по безопасности, при условии свободной Украины, свободной Европы, свободного мира". Следующая Мюнхенская конференция по безопасности состоится в феврале 2024 года.

Владимир Зеленский считает, что сейчас приоритетом является скорость предоставления Украине помощи, поскольку Путин "рассчитывает на замедление помощи и разделение поддержки мира", что может привести к "усталости от войны" в мире.

Зеленский также предупредил, что затягивание войны означает большие разрушения, прежде всего на Востоке Украины.

"Они ежедневно известно бьют по гражданским домам, чтобы люди выходили (с фронтовых территорий). Мы понимаем, что после этой войны на Донбассе ничего живого не будет - я сейчас и о людях, и об инфраструктуре. Но если сможем успевать с партнерами делать Украину мощнее, то деоккупируем (эти территории) раньше. Если нет, и будут замедленные процессы, то есть риск разрушения всего Донбасса, но все равно потом мы все деоккупируем", - пояснил он.

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Ранее Зеленский в Мюнхене предположил, что РФ платит за иранское оружие ядерными технологиями.

Как сообщалось, для участников Мюнхенской конференции по безопасности в этом году демонстрируют "песню о Путине" на выставке о военных преступлениях России.