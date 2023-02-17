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Зеленский уверен в реальности победы в течение года: "Можем и быстрее"

"Европейская правда"Пятница, 17 февраля 2023, 14:57
Зеленский уверен в реальности победы в течение года: Можем и быстрее
владимир зеленский, скриншот

Президент Владимир Зеленский считает, что быстрая победа Украины с освобождением всех оккупированных территорий реальна.

Об этом он заявил в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает из Мюнхена корреспондент "Европейской правды".

Зеленский отметил, что Украина не пойдет на уступки во время деоккупации территорий, оккупированных Россией с 2014 года. "Нет альтернативы тому, чтобы избавить от российской оккупации все, все города Украины!" - подчеркнул он.

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Президент также заявил, что реальной целью является скорейшее освобождение Украины, "чтобы в следующем году мы встретились в Мюнхене на первую послевоенную конференцию по безопасности, при условии свободной Украины, свободной Европы, свободного мира". Следующая Мюнхенская конференция по безопасности состоится в феврале 2024 года.

Владимир Зеленский считает, что сейчас приоритетом является скорость предоставления Украине помощи, поскольку Путин "рассчитывает на замедление помощи и разделение поддержки мира", что может привести к "усталости от войны" в мире.

Зеленский также предупредил, что затягивание войны означает большие разрушения, прежде всего на Востоке Украины.

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"Они ежедневно известно бьют по гражданским домам, чтобы люди выходили (с фронтовых территорий). Мы понимаем, что после этой войны на Донбассе ничего живого не будет - я сейчас и о людях, и об инфраструктуре. Но если сможем успевать с партнерами делать Украину мощнее, то деоккупируем (эти территории) раньше. Если нет, и будут замедленные процессы, то есть риск разрушения всего Донбасса, но все равно потом мы все деоккупируем", - пояснил он.

Ранее Зеленский в Мюнхене предположил, что РФ платит за иранское оружие ядерными технологиями.

Как сообщалось, для участников Мюнхенской конференции по безопасности в этом году демонстрируют "песню о Путине" на выставке о военных преступлениях России.

Темы: Зеленскийвойна
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