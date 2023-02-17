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Шольц закликав партнерів, які можуть відправити танки Україні, зробити це зараз

"Європейська правда"П'ятниця, 17 лютого 2023, 15:58

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав міжнародних партнерів, які мають на озброєнні бойові танки західного зразка, надіслати їх Україні.

Про це канцлер сказав під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Шольц заявив, що сьогодні Німеччина пропонує лідерство у сфері безпеки.

"Ми беремо на себе відповідальність, яку в такі часи мусить нести країна такого розміру, розташування та економічної потужності, як Німеччина", - сказав Шольц.

Він закликав партнерів, які можуть відправити танки західного зразка в Україну, зробити це.

"Усі ті, хто можуть надіслати бойові танки цього типу, повинні зробити це. Міністр оборони Пісторіус, міністр закордонних справ Бербок та я особисто інтенсивно закликаємо до цього. Німеччина робитиме все, що у її силах, аби зробити ці рішення легшими для партнерів. Наприклад, навчаючи українських солдатів керувати танками тут у Німеччині або надаючи підтримку з точки зору поставок і логістики", - сказав канцлер Німеччини.

Як повідомлялося, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зазначив, що західним союзникам буде важко зібрати два повних батальйони танків Leopard 2, щоб відправити їх в Україну, як було обіцяно.

ВІДЕО ДНЯ

Міністр оборони України Олексій Резніков після зустрічі з німецьким колегою у Києві повідомив, що Україна має отримати 80 Leopard 1 до кінця року, а перші два десятки мають надійти "до літа".

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Теми: Шольцтанки
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