Шольц закликав партнерів, які можуть відправити танки Україні, зробити це зараз
Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав міжнародних партнерів, які мають на озброєнні бойові танки західного зразка, надіслати їх Україні.
Про це канцлер сказав під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки, повідомляє кореспондент "Європейської правди".
Шольц заявив, що сьогодні Німеччина пропонує лідерство у сфері безпеки.
"Ми беремо на себе відповідальність, яку в такі часи мусить нести країна такого розміру, розташування та економічної потужності, як Німеччина", - сказав Шольц.
Він закликав партнерів, які можуть відправити танки західного зразка в Україну, зробити це.
"Усі ті, хто можуть надіслати бойові танки цього типу, повинні зробити це. Міністр оборони Пісторіус, міністр закордонних справ Бербок та я особисто інтенсивно закликаємо до цього. Німеччина робитиме все, що у її силах, аби зробити ці рішення легшими для партнерів. Наприклад, навчаючи українських солдатів керувати танками тут у Німеччині або надаючи підтримку з точки зору поставок і логістики", - сказав канцлер Німеччини.
Як повідомлялося, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зазначив, що західним союзникам буде важко зібрати два повних батальйони танків Leopard 2, щоб відправити їх в Україну, як було обіцяно.
Міністр оборони України Олексій Резніков після зустрічі з німецьким колегою у Києві повідомив, що Україна має отримати 80 Leopard 1 до кінця року, а перші два десятки мають надійти "до літа".