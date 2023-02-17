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Шольц призвал партнеров, которые могут отправить танки Украине, сделать это сейчас

"Европейская правда"Пятница, 17 февраля 2023, 14:58

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал международных партнеров, имеющих на вооружении боевые танки западного образца, прислать их Украине.

Об этом канцлер сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Шольц заявил, что сегодня Германия предлагает лидерство в сфере безопасности.

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"Мы берем на себя ответственность, которую в такие времена должна нести страна такого размера, расположения и экономической мощи, как Германия", - сказал Шольц.

Он призвал партнеров, которые могут отправить танки западного образца в Украину, сделать это.

"Все те, кто могут прислать боевые танки этого типа, должны сделать это. Министр обороны Писториус, министр иностранных дел Бербок и я лично интенсивно призываем к этому. Германия будет делать все, что в ее силах, чтобы сделать эти решения легче для партнеров. Например, обучая украинских солдат управлять танками здесь в Германии или оказывая поддержку с точки зрения поставок и логистики", - сказал канцлер Германии.

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Как сообщалось, министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что западным союзникам будет трудно собрать два полных батальона танков Leopard 2, чтобы отправить их в Украину, как было обещано.

Министр обороны Украины Алексей Резников после встречи с немецким коллегой в Киеве сообщил, что Украина должна получить 80 Leopard 1 до конца года, а первые два десятка должны поступить "до лета".

Темы: Шольцтанки
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