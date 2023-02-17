Суд дав 5 років російському пропагандисту Красовському, який закликав топити українських дітей

Український суд за матеріалами СБУ заочно засудив пропагандиста з Russia Today Антона Красовського до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Джерело: повідомлення СБУ, ОГП

Дослівно: "За публічного обвинувачення прокурорів Офісу Генерального прокурора директора російського пропагандистського телеканалу визнано винним у публічних закликах до геноциду та насильницької зміни чи повалення конституційного ладу (ч. 2 ст. 442, ч. 3 ст. 109 КК України).

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Йому призначено максимально можливе за санкціями статтей покарання – 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна".

Деталі: Красовський налаштовував російську аудиторію проти українців та закликав фізично знищити частину українського народу. Російський пропагандист на YouTube-каналі та у власному Телеграм-каналі негативно висловлювався стосовно існування України як самостійної та суверенної держави.

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