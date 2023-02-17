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Суд дав 5 років російському пропагандисту Красовському, який закликав топити українських дітей

"Українська правда"П'ятниця, 17 лютого 2023, 15:44
Суд дав 5 років російському пропагандисту Красовському, який закликав топити українських дітей
Фото: РИА Новости

Український суд за матеріалами СБУ заочно засудив пропагандиста з Russia Today Антона Красовського до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Джерело: повідомлення СБУ, ОГП

Дослівно: "За публічного обвинувачення прокурорів Офісу Генерального прокурора директора російського пропагандистського телеканалу визнано винним у публічних закликах до геноциду та насильницької зміни чи повалення конституційного ладу (ч. 2 ст. 442, ч. 3 ст. 109 КК України).

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Йому призначено максимально можливе за санкціями статтей покарання – 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна".

Деталі: Красовський налаштовував російську аудиторію проти українців та закликав фізично знищити частину українського народу. Російський пропагандист на YouTube-каналі та у власному Телеграм-каналі негативно висловлювався стосовно існування України як самостійної та суверенної держави.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • У жовтні 2022 року ведучий, директор з мовлення російськомовної версії каналу Антон Красовський у розмові з письменником Сергієм Лук'яненком запропонував  топитиукраїнських дітей, які вважають, що територія України окупована Росією. Лук'яненко розповів, що в 1980-му році ще дитиною опинився в Україні, і українські російськомовні діти йому розповідали, що Україна окупована "москалями". "А прямо топити таких треба було в Тисині, там, де плине кача. Прямо топити цих дітей, топити... От сказав, що москалі окупували – і одразу кидаєш у річку з буйною течією", – запропонував ведучий. Він також пропонував  забивати дітей у "смерекову хату" в Карпатах і спалювати.

Теми: Росіяпропаганда
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