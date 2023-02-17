Суд дал 5 лет российскому пропагандисту Красовскому, который призывал топить украинских детей

Украинский суд по материалам СБУ заочно приговорил пропагандиста из Russia Today Антона Красовского к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник: сообщение СБУ, ОГП

Дословно: "По публичному обвинению прокуроров Офиса Генерального прокурора директор российского пропагандистского телеканала признан виновным в публичных призывах к геноциду и насильственному изменению или свержению конституционного строя (ч. 2 ст. 442, ч. 3 ст. 109 УК Украины).

Ему назначено максимально возможное по санкциям статей наказание - 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества".

Детали: Красовский настраивал российскую аудиторию против украинцев и призывал физически уничтожить часть украинского народа. Российский пропагандист на YouTube-канале и в собственном Телеграмм-канале негативно высказывался о существовании Украины как самостоятельного и суверенного государства.

Предыстория:

- В октябре 2022 года ведущий, директор по вещанию русскоязычной версии канала Антон Красовский в разговоре с писателем Сергеем Лукьяненко предложил топить украинских детей, которые считают, что территория Украины оккупирована Россией. Лукьяненко рассказал, что в 1980-м году еще ребенком оказался в Украине, и украинские русскоязычные дети ему рассказывали, что Украина оккупирована "москалями". "А прямо топить таких надо было в Тисине, там, где течет кача. Прямо топить этих детей, топить... Вот сказал, что москали оккупировали - и сразу бросаешь в реку с буйным течением", - предложил ведущий. Он также предлагал забивать детей в "еловую хату" в Карпатах и сжигать.