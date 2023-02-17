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Замість Московської – Ірпінська: У Харкові проводять дерусифікацію вулиць

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 17 лютого 2023, 18:05
Харків, УП

Харків’ян запрошують долучитися до обговорення щодо перейменування 18 топонімів, пов’язаних із Росією.

Джерело: пресслужба Харківської міської ради 

Деталі: Всього запропонували перейменувати 10 вулиць, чотири провулки, три в'їзди та один узвіз.

Зокрема, провулок Брянський може стати вул. Холодноярською, вул. Кабардинська – Лісової Пісні, в'їзд Московський – Волноваським, вул. Московська – Ірпінською, вул. Маломосковська – Козацької Слави, вул. Північнокавказька – Гостомельською, провулок Старомосковський – вул. Тероборонівською, вул. Новомосковська – Червоної Калини та ін.

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Пропозиції висунули Харківська топонімічна групу, Центр краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька та Харківська соціологічна мережі та відділу топоніміки міськради.

Пропозиції приймають електронною поштою, у районних ЦНАПах та через форму опитування.

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Теми: дерусифікаціяХарків
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