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Вместо Московской – Ирпенская: В Харькове проводят дерусификацию улиц

Татьяна ЛозовенкоПятница, 17 февраля 2023, 17:05
Вместо Московской – Ирпенская: В Харькове проводят дерусификацию улиц
Харьков, УП

Харьковчан приглашают присоединиться к обсуждению по переименованию 18 топонимов, связанных с Россией.

Источник: пресс-служба Харьковского городского совета 

Детали: Всего предложили переименовать 10 улиц, четыре переулка, три въезда и один спуск.

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В частности, переулок Брянский станет ул. Холодноярской, ул. Кабардинская - Лесной Песни, въезд Московский - Волновахским, ул. Московская - Ирпенской, ул. Маломосковская - Казацкой Славы, ул. Северокавказская - Гостомельской, переулок Старомосковский - ул. Теробороновской, ул. Новомосковская - Красной Калины и др.

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Предложения выдвинули Харьковская топонимическая группа, Центр краеведения имени академика П. Т. Тронько и Харьковская социологическая сети и отдела топонимики горсовета.

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Предложения принимают по электронной почте, в районных ЦНАПах и через форму опроса.

Темы: дерусификацияХарьков
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