Королевской сообщили о подозрении: забыла об имуществе в России

НАБУ и САП сообщили о подозрении народному депутату от запрещенной "ОПЗЖ" Наталье Королевской из-за того, что нардеп не указала в декларации имущество в России и землю в Киевской области на более чем 4 миллиона гривен.

Источник: пресс-служба НАБУ, информированные собеседники УП в антикоррупционной прокуратуре

Дословно НАБУ: "17 февраля НАБУ и САП сообщили народному депутату IX созыва о подозрении во внесении недостоверных сведений в э-декларации за 2020 год".

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Детали: Официально в ведомстве фамилии нардепа не сообщают, в то же время, по словам информированного собеседника УП, речь идет о Королевской, которая сейчас проживает в ОАЭ.

В частности, следствие установило, что Королевская не задекларировала два земельных участка в Киевской области совокупной площадью более 0,8 га.

Кроме того, она "забыла" об имуществе в России: жилой дом площадью 120,1 кв.м и земельный участок площадью 1,13 га.

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Общая стоимость незадекларированного имущества составляет более 4,315 млн грн.

Действия Королевской квалифицировали по ч.1 ст.366-2 УК (в редакции закона №1074-их от 04.12.2020) - умышленное внесение заведомо недостоверных сведений в декларации.

В НАБУ отмечают, что местонахождение Королевской не установлено, поэтому о подозрении ей сообщили в порядке ст.135, ст.278 УПК (э-почтой и тд).

В то же время, по данным УП, Королевская вместе с мужем-нардепом Юрием Солодом проживает в Дубае в Address Beach Resort.

17 октября ее с мужем заметили в офисе крупнейшего застройщика Дубая Emaar. Источники УП среди застройщиков информируют, что тогда семейство приобрело недвижимости на более 10 миллионов долларов.

По информации источников УП в украинской разведке, Королевская была среди тех, кому Виктор Медведчук предложил остаться в Украине и ждать оккупации, чтобы сразу перехватить власть.

В Дубае также удалось зафиксировать старшего сына Королевской и Солода Ростислава.

После публикации УП стало известно, что Королевская и Солод написали заявления на сложение мандатов народных депутатов. На данный момент заявления нардепов уже поступили в Раду.

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