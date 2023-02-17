Щодня 10-20 громадян Росії і Білорусі, які хочуть жити в Литві, висловлюють підтримку війні – чиновниця

Щодня від 10 до 20 громадян Росії та Білорусі, які бажають отримати посвідку на проживання у Литві або національну візу, заявляють про підтримку російського вторгнення.

Про це, як пише "Європейська правда", розповіла директорка Департаменту міграції Евеліна Гудзінскайте, повідомляє видання Vakarų ekspresas.

"Мене дуже здивував той факт, що ми отримуємо відносно велику кількість заяв - від 10 до 20 - про те, що вони (громадяни Росії та Білорусі. - Ред.) схвалюють війну, підтримують те, що відбувається в Україні", - зазначила вона.

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Гудзінскайте не уточнила, яка це частка від загальної кількості всіх анкет.

Заявники у анкетах повинні детально розповісти про своє минуле, про свій зв’язок із структурами військової розвідки та висловити свою точку зору на війну в Україні.

"Питання про те, кому належить Крим і як вони оцінюють війну, розпочату Росією. А дехто каже, що вони аполітичні, що їх ці справи не цікавлять. Але коли ти в такій ситуації і йде війна, то не можна сидіти на двох стільцях. Справді дивно, скільки людей на боці Росії", - сказала Гудзінскайте.

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Вона зазначила, що викладена інформація має вирішальний вплив на прийняття рішень про перебування в країні. Ті, хто підтримує війну, не можуть отримати посвідку.

Також, зазначає Гудзінскайте, у багатьох випадках прохання особи не задовольняють з інших причин. Наприклад, якщо приїжджий становить загрозу для державної безпеки або громадського порядку.