Ежедневно 10-20 граждан России и Беларуси, которые хотят жить в Литве, поддерживают войну – чиновница

Ежедневно от 10 до 20 граждан России и Беларуси, желающих получить вид на жительство в Литве или национальную визу, заявляют о поддержке российского вторжения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", рассказала директор Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте, сообщает издание Vakarų ekspresas.

"Меня очень удивил тот факт, что мы получаем относительно большое количество заявлений - от 10 до 20 - о том, что они (граждане России и Беларуси. - Ред.) одобряют войну, поддерживают то, что происходит в Украине", - отметила она.

Гудзинскайте не уточнила, какая это доля от общего количества всех анкет.

Заявители в анкетах должны подробно рассказать о своем прошлом, о своей связи со структурами военной разведки и высказать свою точку зрения на войну в Украине.

"Вопрос о том, кому принадлежит Крым и как они оценивают войну, начатую Россией. А некоторые говорят, что они аполитичны, что их эти дела не интересуют. Но когда ты в такой ситуации и идет война, то нельзя сидеть на двух стульях. Действительно удивительно, сколько людей на стороне России", - сказала Гудзинскайте.

Она отметила, что изложенная информация имеет решающее влияние на принятие решений о пребывании в стране. Те, кто поддерживает войну, не могут получить вид на жительство.

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Также, отмечает Гудзинскайте, во многих случаях просьбу лица не удовлетворяют по другим причинам. Например, если приезжий представляет угрозу для государственной безопасности или общественного порядка.