Світ вже почув, наскільки необхідна авіаційна коаліція для України - Зеленський

Президент Володимир Зеленський впевнений, що якщо Україна отримає необхідну зброю, то вже у 2023 році можна буде забезпечити крах російської агресії.

Джерело: звернення президента Зеленського

Пряма мова: "Ключовий меседж України на безпековій конференції очевидний – ми маємо зробити все, щоб вже цього року забезпечити крах російської агресії. Це можливо, це потрібно. Але це можливо, якщо Україна отримає ту зброю, що необхідна для цього.

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Тому наш дипломатичний марафон продовжується без перерви.

Від мого візиту у Вашингтон у грудні вже створена танкова коаліція для України. Вже знімається табу на постачання далекобійних ракет, вже є нові здобутки в посиленні нашої артилерії і вже світ почув, наскільки необхідним для загальної світової безпеки є створення авіаційної коаліції для України".

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