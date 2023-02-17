Світ вже почув, наскільки необхідна авіаційна коаліція для України - Зеленський

Президент Володимир Зеленський впевнений, що якщо Україна отримає необхідну зброю, то вже у 2023 році можна буде забезпечити крах російської агресії.

Джерело: звернення президента Зеленського

Пряма мова: "Ключовий меседж України на безпековій конференції очевидний – ми маємо зробити все, щоб вже цього року забезпечити крах російської агресії. Це можливо, це потрібно. Але це можливо, якщо Україна отримає ту зброю, що необхідна для цього.

Тому наш дипломатичний марафон продовжується без перерви.

Від мого візиту у Вашингтон у грудні вже створена танкова коаліція для України. Вже знімається табу на постачання далекобійних ракет, вже є нові здобутки в посиленні нашої артилерії і вже світ почув, наскільки необхідним для загальної світової безпеки є створення авіаційної коаліції для України".

Передісторія:

У п’ятницю Зеленський виступив на Мюнхенській безпековій конференції.