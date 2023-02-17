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Світ вже почув, наскільки необхідна авіаційна коаліція для України - Зеленський

Олександр ШумілінП'ятниця, 17 лютого 2023, 19:37
Світ вже почув, наскільки необхідна авіаційна коаліція для України - Зеленський
Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський впевнений, що якщо Україна отримає необхідну зброю, то вже у 2023 році можна буде забезпечити крах російської агресії.  

Джерело: звернення президента Зеленського

Пряма мова: "Ключовий меседж України на безпековій конференції очевидний – ми маємо зробити все, щоб вже цього року забезпечити крах російської агресії. Це можливо, це потрібно. Але це можливо, якщо Україна отримає ту зброю, що необхідна для цього.

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Тому наш дипломатичний марафон продовжується без перерви.

Від мого візиту у Вашингтон у грудні вже створена танкова коаліція для України. Вже знімається табу на постачання далекобійних ракет, вже є нові здобутки в посиленні нашої артилерії і вже світ почув, наскільки необхідним для загальної світової безпеки є створення авіаційної коаліції для України".   

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • У п’ятницю Зеленський виступив на Мюнхенській безпековій конференції.

Теми: Зеленськийавіа
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