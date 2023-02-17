Мир уже услышал, насколько необходима авиационная коалиция для Украины

Президент Владимир Зеленский уверен, что если Украина получит необходимое оружие, то уже в 2023 году можно будет обеспечить крах российской агрессии.

Источник: обращение президента Зеленского

Прямая речь: "Ключевой месседж Украины на конференции по безопасности очевиден - мы должны сделать все, чтобы уже в этом году обеспечить крах российской агрессии. Это возможно, это нужно. Но это возможно, если Украина получит то оружие, которое необходимо для этого. Поэтому наш дипломатический марафон продолжается без перерыва.

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С моего визита в Вашингтон в декабре уже создана танковая коалиция для Украины. Уже снимается табу на поставку дальнобойных ракет, уже есть новые достижения в усилении нашей артиллерии и уже мир услышал, насколько необходимым для общей мировой безопасности является создание авиационной коалиции для Украины".

Предыстория:

В пятницу Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности.