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Мир уже услышал, насколько необходима авиационная коалиция для Украины

Александр ШумилинПятница, 17 февраля 2023, 20:37

Президент Владимир Зеленский уверен, что если Украина получит необходимое оружие, то уже в 2023 году можно будет обеспечить крах российской агрессии. 

Источник: обращение президента Зеленского

Прямая речь: "Ключевой месседж Украины на конференции по безопасности очевиден - мы должны сделать все, чтобы уже в этом году обеспечить крах российской агрессии. Это возможно, это нужно. Но это возможно, если Украина получит то оружие, которое необходимо для этого. Поэтому наш дипломатический марафон продолжается без перерыва.

С моего визита в Вашингтон в декабре уже создана танковая коалиция для Украины. Уже снимается табу на поставку дальнобойных ракет, уже есть новые достижения в усилении нашей артиллерии и уже мир услышал, насколько необходимым для общей мировой безопасности является создание авиационной коалиции для Украины".  

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Темы: Зеленскийавиа
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