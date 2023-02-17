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Кулеба: Україну ніхто не підштовхує до переговорів з Путіним, всі бачать, що це не має сенсу

"Європейська правда"П'ятниця, 17 лютого 2023, 21:54
ДМИТРО КУЛЕБА, ФОТО ANADOLU AGENCY VIA GETTY IMAGES

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україну не підштовхують до переговорів з Росією, як це було на початку війни.

Про це він заявив в кулуарах Мюнхенської безпекової конференції, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ніхто із серйозних країн не говорить нам, що треба розмовляти з Путіним, тому що вони бачать, що Путін робить, і відповідно розуміють, що все це не має сенсу", - сказав Кулеба.

"Україні вдалося домогтися важливої мети: якщо на початку війни навіть наші друзі говорили, що Росія не повинна перемогти у цій війні, то ми дуже багато працювали, щоб змінити цю риторику і щоб почала говорити – Україна повинна перемогти у цій війні. Вони почали про це говорити і від цього будувати свою політику", - пояснив міністр.

Раніше Кулеба висловив впевненість, що питання надання Україні винищувачів буде вирішено.

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Теми: Кулеба ДмитропереговориРосіяУкраїна
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