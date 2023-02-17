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Кулеба: Украину никто не подталкивает к переговорам с Путиным, все видят, что это не имеет смысла

"Европейская правда"Пятница, 17 февраля 2023, 20:54
Кулеба: Украину никто не подталкивает к переговорам с Путиным, все видят, что это не имеет смысла
ДМИТРИЙ КУЛЕБА, ФОТО ANADOLU AGENCY VIA GETTY IMAGES

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украину не подталкивают к переговорам с Россией, как это было в начале войны.

Об этом он заявил в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Никто из серьезных стран не говорит нам, что надо разговаривать с Путиным, потому что они видят, что Путин делает, и соответственно понимают, что все это не имеет смысла", - сказал Кулеба.

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"Украине удалось добиться важной цели: если в начале войны даже наши друзья говорили, что Россия не должна победить в этой войне, то мы очень много работали, чтобы изменить эту риторику и чтобы начали говорить - Украина должна победить в этой войне. Они начали об этом говорить и от этого строить свою политику", - пояснил министр.

Ранее Кулеба выразил уверенность, что вопрос предоставления Украине истребителей будет решен.

Темы: Кулеба ДмитрийпереговорыРосcияУкраина
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