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Прем'єр Польщі: Необхідно створити прискорений процес вступу України до ЄС

"Українська правда"Субота, 18 лютого 2023, 03:05
МАТЕУШ МОРАВЕЦЬКИЙ. ФОТО З FACEBOOK ПРЕМ'ЄРА ПОЛЬЩІ

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Євросоюз має створити для України прискорений процес вступу до ЄС.

Джерело: видання "Інтерфакс-Україна", яке цитує виступ Моравецького на Мюнхенській конференції з безпеки

Пряма мова: "Ми не можемо зіставляти те, що відбувається в Україні, з "нормальним або майже нормальним процесом вступу". Слід мислити нестандартно. Ми живемо в поворотний момент історії, ми повинні змінити майже все в Європі. І тому ми повинні створити новий процес для України. Прискорений шлях – синонім цьому".

Нагадаємо: Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Польща розглядає питання передачі Україні своїх МіГ-29 та приєднається до коаліції щодо надання Україні винищувачів F-16, якщо така буде. 

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Теми: ПольщаУкраїнаЄС
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