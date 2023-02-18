Прем'єр Польщі: Необхідно створити прискорений процес вступу України до ЄС

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Євросоюз має створити для України прискорений процес вступу до ЄС.

Джерело: видання "Інтерфакс-Україна", яке цитує виступ Моравецького на Мюнхенській конференції з безпеки

Пряма мова: "Ми не можемо зіставляти те, що відбувається в Україні, з "нормальним або майже нормальним процесом вступу". Слід мислити нестандартно. Ми живемо в поворотний момент історії, ми повинні змінити майже все в Європі. І тому ми повинні створити новий процес для України. Прискорений шлях – синонім цьому".

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Нагадаємо: Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Польща розглядає питання передачі Україні своїх МіГ-29 та приєднається до коаліції щодо надання Україні винищувачів F-16, якщо така буде.