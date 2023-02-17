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Польща розглядає питання передачі Україні своїх МіГ-29 – Дуда

Альона Мазуренко П'ятниця, 17 лютого 2023, 23:35
АНДЖЕЙ ДУДА, ФОТО З FACEBOOK

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Польща розглядає питання передачі Україні своїх МіГ-29 та приєднається до коаліції щодо надання Україні винищувачів F-16, якщо така буде. 

Джерело: Дуда в інтерв’ю "Укрінформу"

Деталі: Зокрема, Дуда заявив, що підготовка пілота F-16, є довготривалим процесом: "Підготовка українських пілотів вимагає довгих місяців навчання".

Натомість, на МіГ-29 чи Су українські пілоти "готові літати на них практично відразу".

Пряма мова: "Насправді вони могли би на них просто відразу полетіти додому. Тому, без сумніву, якщо буде передано літаки MіГ-29, то вони зможуть негайно посилити захист України, і це дуже важливо.

Звичайно, дуже мало країн НАТО має літаки МіГ. У нас ще є кілька таких літаків, і ми розглядатимемо це питання".

Деталі: За його словами, у питанні надання Польщею Україні винищувачів F-16 є "проблема", оскільки їх у Польщі "просто замало, беручи до уваги масштаби і загальний потенціал країни".

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Він повідомив, що зараз у Польщі очікують на літаки F-35 і FA-50, закуплені у США та Південній Кореї.

Пряма мова: "Для нас це складний момент, адже ми самі очікуємо на літаки. Звичайно, якщо серед країн НАТО буде створено широку авіаційну коаліцію, то ми, безумовно, також приєднаємося до неї. Але рішення, за якою формулою це відбудеться, ми маємо обговорити з нашими союзниками".

Деталі: Наразі незрозуміло про яку кількість винищувачів йде мова, однак в лютому 2022 року український парламент просив у європейських країн надати Україні МіГ-29. Зокрема, 28 літаків з Польщі, 12 зі Словаччини та 16 із Болгарії, 14 Су-25 із Болгарії.  

У Польщі також є 48 американських винищувачів.

Що було раніше: Торік Польща була готова передати свої винищувачі МіГ-29, про які просила Україна.

Водночас, Польща просила США надати їй літаки на заміну, проте у США цю ідею відкинули.

Передісторія:

  • Повітряні сили ЗСУ наголошували, що вважають пріоритетом отримання багатофункціональних винищувачів.
  • Президент Володимир Зеленський вважає, що після рішення про танки Україна має вийти на постачання літаків - це важливе завдання.
  • Компанія-виробник американських винищувачів F-16 заявила, що готова постачати літаки в європейські країни, які реекспортуватимуть свої винищувачі в Україну.
  • Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Польща готова передати Україні винищувачі F-16  у координації з НАТО.

Читайте також: "Нам потрібні F-16". Інтерв'ю з пілотом Karaya про ворога, безпілотну авіацію, фільм "Top Gun" та віру в Бога

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Теми: ПольщаавіаУкраїнаДуда
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