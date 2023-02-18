Премьер Польши: Необходимо создать ускоренный процесс вступления Украины в ЕС

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Евросоюз должен создать для Украины ускоренный процесс вступления в ЕС.

Источник: издание "Интерфакс-Украина", которое цитирует выступление Моравецкого на Мюнхенской конференции по безопасности

Прямая речь: "Мы не можем сопоставлять то, что происходит в Украине, с "нормальным или почти нормальным процессом вступления". Следует мыслить нестандартно. Мы живем в поворотный момент истории, мы должны изменить почти все в Европе. И поэтому мы должны создать новый процесс для Украины. Ускоренный путь – синоним этому".

Напомним: Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша рассматривает вопрос передачи Украине своих МиГ-29 и присоединится к коалиции по предоставлению Украине истребителей F-16, если таковая будет.