Ми продовжимо підтримувати Україну до перемоги – Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що союзники будуть підтримувати Україну, поки вона не переможе і в Європі не настане мир.

Джерело: Макрон у Twitter

Пряма мова: "Сполучені Штати і Франція разом з нашими партнерами продовжуватимуть підтримувати Україну, поки не буде досягнуто перемоги і мир не повернеться в Європу.

Ми також підтримуємо мирний план президента Зеленського з десяти пунктів".

The United States and France, together with our partners, will continue to support Ukraine until victory is attained and peace returns to Europe. We also support President Zelenskyy’s ten-point peace plan. pic.twitter.com/2HRMZ5n50T