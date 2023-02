Мы продолжим поддерживать Украину до победы – Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что союзники будут поддерживать Украину, пока она не победит и в Европе не наступит мир.

Источник: Макрон в Twitter

Прямая речь: "Соединенные Штаты и Франция вместе с нашими партнерами будут продолжать поддерживать Украину, пока не будет достигнута победа и мир не вернется в Европу.

Мы также поддерживаем мирный план президента Зеленского из десяти пунктов".

The United States and France, together with our partners, will continue to support Ukraine until victory is attained and peace returns to Europe. We also support President Zelenskyy’s ten-point peace plan. pic.twitter.com/2HRMZ5n50T