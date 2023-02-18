"Ашан" стверджує, що не допомагав російській армії

Французька мережа супермаркетів "Ашан" заявила, що не постачала товари російським військовим.

Джерело: заява компанії, опублікована на сайті Auchan Retail

Дослівно: "Auchan Retail категорично заперечує заяви, зроблені у звіті-розслідуванні, та їхню інтерпретацію. Auchan Retail надзвичайно здивована цими звинуваченнями, які жодним чином не підтверджуються реальністю внутрішнього розслідування".

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Деталі: У компанії заявили, що її російські магазини надають допомогу "лише цивільному населенню" і не проводили благодійні збори для армії РФ.

В "Ашані" повідомили, що у березні минулого року мерія Санкт-Петербурга зробила замовлення на "збір допомоги для населення", а в переліку потреб не було товарів, які могли бути б призначені для військових.

Компанія також наполягає, що не розміщувала у своїх російських супермаркетах "пункти збору гуманітарної допомоги для Донбасу".

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