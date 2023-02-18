"Ашан" стверджує, що не допомагав російській армії
Французька мережа супермаркетів "Ашан" заявила, що не постачала товари російським військовим.
Джерело: заява компанії, опублікована на сайті Auchan Retail
Дослівно: "Auchan Retail категорично заперечує заяви, зроблені у звіті-розслідуванні, та їхню інтерпретацію. Auchan Retail надзвичайно здивована цими звинуваченнями, які жодним чином не підтверджуються реальністю внутрішнього розслідування".
Деталі: У компанії заявили, що її російські магазини надають допомогу "лише цивільному населенню" і не проводили благодійні збори для армії РФ.
В "Ашані" повідомили, що у березні минулого року мерія Санкт-Петербурга зробила замовлення на "збір допомоги для населення", а в переліку потреб не було товарів, які могли бути б призначені для військових.
Компанія також наполягає, що не розміщувала у своїх російських супермаркетах "пункти збору гуманітарної допомоги для Донбасу".
Що цьому передувало:
- The Insider, Le Monde і Bellingcat оприлюднили спільне розслідування про те, що від початку повномасштабного вторгнення російська "дочка" французького "Ашану" постачала товари російським військовим на окупованих українських територіях під виглядом гуманітарної допомоги цивільним.
- В Auchan Україна заявили, що шоковані розслідуванням журналістів про допомогу окупаційним військам з боку російської "дочки" "Ашану" і вимагають пояснень від французького офісу.
- Глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що обговорить зі своєю французькою колегою Катрін Колонною розслідування про діяльність "Ашану" на користь армії РФ.