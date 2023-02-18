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"Ашан" стверджує, що не допомагав російській армії

"Українська правда"Субота, 18 лютого 2023, 03:29
Ашан стверджує, що не допомагав російській армії
Супермаркет "Ашан". ФОТО З WIKIPEDIA

Французька мережа супермаркетів "Ашан" заявила, що не постачала товари російським військовим.

Джерело: заява компанії, опублікована на сайті Auchan Retail

Дослівно: "Auchan Retail категорично заперечує заяви, зроблені у звіті-розслідуванні, та їхню інтерпретацію. Auchan Retail надзвичайно здивована цими звинуваченнями, які жодним чином не підтверджуються реальністю внутрішнього розслідування".

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Деталі: У компанії заявили, що її російські магазини надають допомогу "лише цивільному населенню" і не проводили благодійні збори для армії РФ.

В "Ашані" повідомили, що у березні минулого року мерія Санкт-Петербурга зробила замовлення на "збір допомоги для населення", а в переліку потреб не було товарів, які могли бути б призначені для військових.

Компанія також наполягає, що не розміщувала у своїх російських супермаркетах "пункти збору гуманітарної допомоги для Донбасу".

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Що цьому передувало:

  • The Insider, Le Monde і Bellingcat оприлюднили спільне розслідування про те, що від початку повномасштабного вторгнення російська "дочка" французького "Ашану" постачала товари російським військовим на окупованих українських територіях під виглядом гуманітарної допомоги цивільним.
  • В Auchan Україна заявили, що шоковані розслідуванням журналістів про допомогу окупаційним військам з боку російської "дочки" "Ашану" і вимагають пояснень від французького офісу.
  • Глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що обговорить зі своєю французькою колегою Катрін Колонною розслідування про діяльність "Ашану" на користь армії РФ.

Теми: Росіяокупаціявійна
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