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"Ашан" утверждает, что не помогал российской армии

"Украинская правда"Суббота, 18 февраля 2023, 04:29
Супермаркет "Ашан". ФОТО ИЗ WIKIPEDIA

Французская сеть супермаркетов "Ашан" заявила, что не поставляла товары российским военным.

Источник: заявление компании, опубликованное на сайте Auchan Retail

Дословно: "Auchan Retail категорически отрицает заявления, сделанные в отчете-расследовании, и их интерпретацию. Auchan Retail чрезвычайно удивлена этими обвинениями, которые никоим образом не подтверждаются реальностью внутреннего расследования".

Детали: В компании заявили, что ее российские магазины оказывают помощь "только гражданскому населению" и не проводили благотворительные сборы для армии РФ.

В "Ашане" сообщили, что в марте прошлого года мэрия Санкт-Петербурга сделала заказ на "сбор помощи для населения", а в перечне потребностей не было товаров, которые могли бы быть предназначены для военных.

Компания также настаивает, что не размещала в своих российских супермаркетах "пункты сбора гуманитарной помощи для Донбасса".

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • The Insider, Le Monde и Bellingcat обнародовали совместное расследование о том, что с начала полномасштабного вторжения российская "дочка" французского "Ашана" поставляла товары российским военным на оккупированных украинских территориях под видом гуманитарной помощи гражданским.
  • В Auchan Украина заявили, что шокированы расследованием журналистов о помощи оккупационным войскам со стороны российской "дочки" "Ашана" и требуют объяснений от французского офиса.
  • Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что обсудит со своей французской коллегой Катрин Колонной расследование о деятельности "Ашана" в пользу армии РФ.

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Темы: Росcияоккупациявойна
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