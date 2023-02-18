"Ашан" утверждает, что не помогал российской армии

Французская сеть супермаркетов "Ашан" заявила, что не поставляла товары российским военным.

Источник: заявление компании, опубликованное на сайте Auchan Retail

Дословно: "Auchan Retail категорически отрицает заявления, сделанные в отчете-расследовании, и их интерпретацию. Auchan Retail чрезвычайно удивлена этими обвинениями, которые никоим образом не подтверждаются реальностью внутреннего расследования".

Детали: В компании заявили, что ее российские магазины оказывают помощь "только гражданскому населению" и не проводили благотворительные сборы для армии РФ.

В "Ашане" сообщили, что в марте прошлого года мэрия Санкт-Петербурга сделала заказ на "сбор помощи для населения", а в перечне потребностей не было товаров, которые могли бы быть предназначены для военных.

Компания также настаивает, что не размещала в своих российских супермаркетах "пункты сбора гуманитарной помощи для Донбасса".

Что этому предшествовало:

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