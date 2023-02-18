"Ашан" утверждает, что не помогал российской армии
Французская сеть супермаркетов "Ашан" заявила, что не поставляла товары российским военным.
Источник: заявление компании, опубликованное на сайте Auchan Retail
Дословно: "Auchan Retail категорически отрицает заявления, сделанные в отчете-расследовании, и их интерпретацию. Auchan Retail чрезвычайно удивлена этими обвинениями, которые никоим образом не подтверждаются реальностью внутреннего расследования".
Детали: В компании заявили, что ее российские магазины оказывают помощь "только гражданскому населению" и не проводили благотворительные сборы для армии РФ.
В "Ашане" сообщили, что в марте прошлого года мэрия Санкт-Петербурга сделала заказ на "сбор помощи для населения", а в перечне потребностей не было товаров, которые могли бы быть предназначены для военных.
Компания также настаивает, что не размещала в своих российских супермаркетах "пункты сбора гуманитарной помощи для Донбасса".
Что этому предшествовало:
- The Insider, Le Monde и Bellingcat обнародовали совместное расследование о том, что с начала полномасштабного вторжения российская "дочка" французского "Ашана" поставляла товары российским военным на оккупированных украинских территориях под видом гуманитарной помощи гражданским.
- В Auchan Украина заявили, что шокированы расследованием журналистов о помощи оккупационным войскам со стороны российской "дочки" "Ашана" и требуют объяснений от французского офиса.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что обсудит со своей французской коллегой Катрин Колонной расследование о деятельности "Ашана" в пользу армии РФ.