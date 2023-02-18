На Луганщині "закінчуються вагнерівці" – ОВА

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, повідомив, що бійці ПВК "Вагнера" закінчуються в регіоні – на фронті зараз в основному мобілізовані росіяни.

Джерело: Гайдай в ефірі телемарафону

Пряма мова Гайдая: "На Луганщині вагнерівці закінчуються, в основному зараз на фронті, підготовлені двомісячним курсом молодого бійця, мобілізовані рашисти".

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Деталі: За даними Гайдая, на Кремінському напрямку "складно, але контрольовано", суттєвого просування у росіян немає.

Окупанти встановили потужну РЕБ, тож захисники мають обмежені можливості використання БПЛА у регіоні.

Нагадаємо: За даними Білого дому, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну приватна військова компанія "Вагнер" втратила пораненими і загиблими понад 30 тис. найманців.