Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Луганщині "закінчуються вагнерівці" – ОВА

Роман ПетренкоСубота, 18 лютого 2023, 08:28
пВК "ВАГНЕР". КОЛАЖ 24 КАНАЛу

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, повідомив, що бійці ПВК "Вагнера" закінчуються в регіоні – на фронті зараз в основному мобілізовані росіяни.

Джерело: Гайдай в ефірі телемарафону

Пряма мова Гайдая: "На Луганщині вагнерівці закінчуються, в основному зараз на фронті, підготовлені двомісячним курсом молодого бійця, мобілізовані рашисти".

Деталі: За даними Гайдая, на Кремінському напрямку "складно, але контрольовано", суттєвого просування у росіян немає.

Окупанти встановили потужну РЕБ, тож захисники мають обмежені можливості використання БПЛА у регіоні.

Нагадаємо: За даними Білого дому, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну приватна військова компанія "Вагнер" втратила пораненими і загиблими понад 30 тис. найманців.

Підтримайте УП на Patreon

Теми: Луганська областьВагнер
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Росія не має резервів для посилення основної фази наступу на Луганщині – ISW

Китай перетне "червону лінію", надавши летальну зброю Росії – постпред США в ООН

Зеленський: Ми готуємося до короткої війни і до нашої перемоги

Причиною смерті глави МЗС Білорусі було самогубство – ЗМІ

Спікер Держдуми назвав "найпідліший вчинок України"

Прем’єрка Італії буде в Києві у вівторок, оголосить про нову зброю – ЗМІ

Усі новини...
Луганська область
У Старобільськ у суботу привезли 20 вантажівок із пораненими росіянами – Генштаб ЗСУ
На Луганщині новоприбулих окупантів заселяють у школи – ЦНС
60-80% Сєвєродонецька окупанти залишають без електрики й тепла – Стрюк
Останні новини
10:13
ЄБРР інвестує $25 мільйонів в індустріальний парк у Львові
09:58
Кулеба скасував візит до Брюсселя на фоні чуток про приїзд топгостей до Києва
09:41
Facebook та Instagram запускають платну підписку для підтвердження акаунтів
09:32
Ударного угрупування, готового до нападу, у Білорусі немає – прикордонники
09:30
У Туреччині нарахували 118 тисяч будівель, знищених землетрусом
09:23
Сто днів невизначеності. Чим жила Україна напередодні повномасштабної війни
09:18
Макрон марнує час на переговорах з Росією - Зеленський
09:07
Моравецький обговорить з Байденом посилення контингенту військ США у Польщі
09:00
Британська розвідка: на армію РФ зростає тиск з вимогою успіхів до річниці великої війни
08:54
КНДР вдруге за останні дні запустила дві балістичні ракети
Усі новини...