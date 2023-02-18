На Луганщине "заканчиваются вагнеровцы" - ОВА
Суббота, 18 февраля 2023, 07:28
Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, сообщил, что бойцы ЧВК "Вагнера" заканчиваются в регионе - на фронте сейчас в основном мобилизованные россияне.
Источник: Гайдай в эфире телемарафона
Прямая речь Гайдая: "На Луганщине вагнеровцы заканчиваются, в основном сейчас на фронте, подготовленные двухмесячным курсом молодого бойца, мобилизованные рашисты".
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Детали: По данным Гайдая, на Кременском направлении "сложно, но контролируемо", существенного продвижения у россиян нет.
Оккупанты установили мощную РЭБ, поэтому защитники имеют ограниченные возможности использования БПЛА в регионе.
Напомним: По данным Белого дома, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину частная военная компания "Вагнер" потеряла ранеными и погибшими более 30 тыс. наемников.
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