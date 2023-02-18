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На Луганщине "заканчиваются вагнеровцы" - ОВА

Роман ПетренкоСуббота, 18 февраля 2023, 08:28
ЧВК "ВАГНЕР". КОЛЛАЖ 24 КАНАЛА

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, сообщил, что бойцы ЧВК "Вагнера" заканчиваются в регионе - на фронте сейчас в основном мобилизованные россияне.

Источник: Гайдай в эфире телемарафона

Прямая речь Гайдая: "На Луганщине вагнеровцы заканчиваются, в основном сейчас на фронте, подготовленные двухмесячным курсом молодого бойца, мобилизованные рашисты".

Детали: По данным Гайдая, на Кременском направлении "сложно, но контролируемо", существенного продвижения у россиян нет.

Оккупанты установили мощную РЭБ, поэтому защитники имеют ограниченные возможности использования БПЛА в регионе.

Напомним: По данным Белого дома, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину частная военная компания "Вагнер" потеряла ранеными и погибшими более 30 тыс. наемников.

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Темы: Луганская областьВагнер
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