ПВК "Вагнер" втратила в Україні понад 30 тис. бойовиків – Білий дім

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну приватна військова компанія "Вагнер" втратила пораненими і загиблими понад 30 тис. найманців.

Джерело: речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі, якого цитує видання "CNN"

Деталі: За словами Кірбі, з понад 30 тис. "вагнерівців" загинули близько 9 тис., а близько половини з цих 9 тис. були вбиті з середини грудня.

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Речник Білого дому наголосив, що близько 90% "вагнерівців", які загинули у грудні, були завербовані в російських в'язницях.

За словами Кірбі, ПВК "Вагнер" значною мірою покладається на засуджених для поповнення своїх рядів, попри заяви Євгена Пригожина про припинення вербування людей у в'язницях.

Пряма мова: "Вони ("Вагнер" – ред.) поводяться зі своїми новобранцями, переважно засудженими, як з гарматним м'ясом, кидаючи їх, у буквальному сенсі, в м'ясорубку…

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Він (Пригожин – ред.) просто вирвав їх із в'язниць і кинув на поле бою без підготовки, без екіпіровки, без організаційного командування, просто кинув у бій".

Більше деталей: Кірбі заявив, що нещодавно "Вагнер" зазнав важких втрат у запеклих боях за Бахмут.

За його словами, після посилення боїв за останні кілька днів РФ досягла "поступових успіхів" у Бахмуті і навколо нього. При цьому, відзначив він, США не можуть передбачити, чи вдасться Росії прорватися у місто.

Але навіть якщо це станеться, додав Кірбі, Бахмут не має "реальної стратегічної цінності", а тому США вважають, що Україна збереже свої сильні оборонні лінії на Донбасі.

Що цьому передувало: За підрахунками ВВС, кількість підтверджених загиблих росіян на війні в Україні різко зросла з початку лютого.