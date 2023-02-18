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Суботній ранок починався з масштабної повітряної тривоги

Роман ПетренкоСубота, 18 лютого 2023, 09:45
скріншот

Вранці 18 лютого по Україні оголосили масштабну повітряну тривогу, яка тривала понад годину, поки росіяни атакували ракетами.

Джерело: мапа повітряних тривог, очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім

Деталі: Наразі немає інформації з Білорусі.

ЗМІ пишуть про ракети з акваторії Чорного моря.

Тривога вже пролунала по всій Україні, окрім західних і деяких південних областей.

Пряма мова Кіма: "Дві незрозумілі цілі залишають область на північному заході.

Летять на західну Україну - напрямок.

ВІДЕО ДНЯ

Підтверджено пуски ще з Чорного моря".

Оновлено: Через понад годину тривоги почали скасовувати.

Під час атаки очільник Хмельницької ОВА повідомив про вибух в обласному центрі, а на Миколаївщині збили ракету.

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Теми: повітряна тривога
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