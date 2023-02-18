Суботній ранок починався з масштабної повітряної тривоги
Субота, 18 лютого 2023, 08:45
Вранці 18 лютого по Україні оголосили масштабну повітряну тривогу, яка тривала понад годину, поки росіяни атакували ракетами.
Джерело: мапа повітряних тривог, очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім
Деталі: Наразі немає інформації з Білорусі.
Реклама:
ЗМІ пишуть про ракети з акваторії Чорного моря.
Тривога вже пролунала по всій Україні, окрім західних і деяких південних областей.
Пряма мова Кіма: "Дві незрозумілі цілі залишають область на північному заході.
ВІДЕО ДНЯ
Летять на західну Україну - напрямок.
Підтверджено пуски ще з Чорного моря".
Оновлено: Через понад годину тривоги почали скасовувати.
Під час атаки очільник Хмельницької ОВА повідомив про вибух в обласному центрі, а на Миколаївщині збили ракету.