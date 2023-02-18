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Субботнее утро началось с масштабной воздушной тревоги

Роман ПетренкоСуббота, 18 февраля 2023, 09:45
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Утром 18 февраля по Украине объявили масштабную воздушную тревогу, которая длилась более часа, пока россияне атаковали ракетами.

Источник: карта воздушных тревог, глава Николаевской ОВА Виталий Ким

Детали: Пока нет информации из Беларуси.

СМИ пишут о ракетах из акватории Черного моря.

Тревога уже прозвучала по всей Украине, кроме западных и некоторых южных областей.

Прямая речь Кима: "Две непонятные цели покидают область на северо-западе.

Летят на западную Украину - направление...

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Подтверждены пуски еще с Черного моря".

Напомним: Через час тревоги отменили.

Во время утренней атаки глава Хмельницкой ОГА сообщил о взрыве в областном центре, а на Николаевщине сбили ракету.

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Темы: воздушная тревога
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