Субботнее утро началось с масштабной воздушной тревоги
Суббота, 18 февраля 2023, 08:45
Утром 18 февраля по Украине объявили масштабную воздушную тревогу, которая длилась более часа, пока россияне атаковали ракетами.
Источник: карта воздушных тревог, глава Николаевской ОВА Виталий Ким
Детали: Пока нет информации из Беларуси.
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СМИ пишут о ракетах из акватории Черного моря.
Тревога уже прозвучала по всей Украине, кроме западных и некоторых южных областей.
Прямая речь Кима: "Две непонятные цели покидают область на северо-западе.
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Летят на западную Украину - направление...
Подтверждены пуски еще с Черного моря".
Напомним: Через час тревоги отменили.
Во время утренней атаки глава Хмельницкой ОГА сообщил о взрыве в областном центре, а на Николаевщине сбили ракету.