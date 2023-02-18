Субботнее утро началось с масштабной воздушной тревоги

Утром 18 февраля по Украине объявили масштабную воздушную тревогу, которая длилась более часа, пока россияне атаковали ракетами.

Источник: карта воздушных тревог, глава Николаевской ОВА Виталий Ким

Детали: Пока нет информации из Беларуси.

Реклама:

СМИ пишут о ракетах из акватории Черного моря.

Тревога уже прозвучала по всей Украине, кроме западных и некоторых южных областей.

Прямая речь Кима: "Две непонятные цели покидают область на северо-западе.

ВИДЕО ДНЯ

Летят на западную Украину - направление...

Подтверждены пуски еще с Черного моря".

Напомним: Через час тревоги отменили.

Во время утренней атаки глава Хмельницкой ОГА сообщил о взрыве в областном центре, а на Николаевщине сбили ракету.