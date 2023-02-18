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Через ракетну атаку в Києві та деяких областях екстрено відключають електроенергію

Роман ПетренкоСубота, 18 лютого 2023, 08:31
Через ракетну атаку в Києві та деяких областях екстрено відключають електроенергію
ЕЛЕКТРОПООРА, GETTY IMAGES

Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла.

Джерело: ДТЕК

Дослівно: "Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі.

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Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та залишайтесь в укриттях".

Нагадаємо: Вранці 18 лютого очільник Хмельницької ОВА повідомив про вибух в обласному центрі, а на Миколаївщині збили ракету.

Теми: ДТЕКелектроенергія
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