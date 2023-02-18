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Из-за ракетной атаки в Киеве и некоторых областях экстренно отключают электроэнергию

Роман ПетренкоСуббота, 18 февраля 2023, 09:31
эЛЕКТРОПООРА, GETTY IMAGES

Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света.

Источник: ДТЭК

Дословно: "Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели.

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и оставайтесь в укрытиях".

Напомним: Утром 18 февраля глава Хмельницкой ОГА сообщил о взрыве в областном центре, а на Николаевщине сбили ракету.

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Темы: ДТЭКэлектроэнергия
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