Из-за ракетной атаки в Киеве и некоторых областях экстренно отключают электроэнергию
Суббота, 18 февраля 2023, 08:31
Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света.
Источник: ДТЭК
Дословно: "Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели.
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Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и оставайтесь в укрытиях".
Напомним: Утром 18 февраля глава Хмельницкой ОГА сообщил о взрыве в областном центре, а на Николаевщине сбили ракету.