ЗСУ збили два "Калібри" вранці в суботу
Субота, 18 лютого 2023, 10:46
Під час масованої атаки Збройні сили збили дві російських ракети "Калібр".
Джерело: Повітряні сили
Дослівно: "18 лютого російські окупаційні війська випустили по Україні чотири крилаті ракети "Калібр" із акваторії Чорного моря.
Дві ракети знищено силами та засобами протиповітряної оборони".
Деталі: Повітряники попереджають, що загроза ракетних атак залишається.
Нагадаємо: Під час ранкової атаки очільник Хмельницької ОВА повідомив про вибух в обласному центрі, а на Миколаївщині збили ракету.