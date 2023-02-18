ЗСУ збили два "Калібри" вранці в суботу

Під час масованої атаки Збройні сили збили дві російських ракети "Калібр".

Джерело: Повітряні сили

Дослівно: "18 лютого російські окупаційні війська випустили по Україні чотири крилаті ракети "Калібр" із акваторії Чорного моря.

Дві ракети знищено силами та засобами протиповітряної оборони".

Деталі: Повітряники попереджають, що загроза ракетних атак залишається.

Нагадаємо: Під час ранкової атаки очільник Хмельницької ОВА повідомив про вибух в обласному центрі, а на Миколаївщині збили ракету.