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ЗСУ збили два "Калібри" вранці в суботу

Роман ПетренкоСубота, 18 лютого 2023, 10:46
РАКЕТА "КАЛІБР", ілюстративне ФОТО MILITARYARMS.RU

Під час масованої атаки Збройні сили збили дві російських ракети "Калібр".

Джерело: Повітряні сили

Дослівно: "18 лютого російські окупаційні війська випустили по Україні чотири крилаті ракети "Калібр" із акваторії Чорного моря.

Дві ракети знищено силами та засобами протиповітряної оборони".

Деталі: Повітряники попереджають, що загроза ракетних атак залишається.

Нагадаємо: Під час ранкової атаки очільник Хмельницької ОВА повідомив про вибух в обласному центрі, а на Миколаївщині збили ракету.

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Теми: ППОобстрілвійна
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