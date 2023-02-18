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ВСУ сбили два "Калибра" утром в субботу

Роман ПетренкоСуббота, 18 февраля 2023, 10:46
РАКЕТА "КАЛИБР", иллюстративное ФОТО MILITARYARMS.RU

Во время массированной атаки Вооруженные силы сбили две российских ракеты "Калибр".

Источник: Воздушные силы

Дословно: "18 февраля российские оккупационные войска выпустили по Украине четыре крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря.

Две ракеты уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны".

Детали: Воздушники предупреждают, что угроза ракетных атак остается.

Напомним: Во время утренней атаки глава Хмельницкой ОГА сообщил о взрыве в областном центре, а на Николаевщине сбили ракету.

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Темы: ПВОобстрелвойна
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