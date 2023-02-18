Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прикордонники затримали українця з трьома мільйонами гривень

Роман ПетренкоСубота, 18 лютого 2023, 11:20
усі фото дпсу

ДПСУ повідомила, що на кордоні з Угорщиною затримали чоловіка із незадекларованою готівкою у понад 3 млн грн.

Джерело: ДПСУ

Деталі: Уточнюється, що 57-річний чоловік з Закарпаття намагався ввезти 3 300 000 гривень в Україну.

Таку суму у п’ятницю ввечері виявили прикордонники зі співробітниками митниці у пункті пропуску "Тиса" під час перевірки авто.

Ховав водій кошти у декількох сумках, порожнинах салону авто та у багажнику.

Гроші вилучили.

 

ВІДЕО ДНЯ

Підтримайте УП на Patreon

Теми: Прикордонна службагрошіукраїнці
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Повітряні сили: Ракету "Кинджал" можна "збити" тільки в соцмережах

фото, відеоБайден приїхав до Києва

фотоНа Тернопільщині перекинувся автобус із Буковеля, є загиблі й поранені

Росія не має резервів для посилення основної фази наступу на Луганщині – ISW

Китай перетне "червону лінію", надавши летальну зброю Росії – постпред США в ООН

Зеленський: Ми готуємося до короткої війни і до нашої перемоги

Усі новини...
Прикордонна служба
За кордон на надувному матраці: затримано ухилянтів, які тікали до Румунії
Прикордонники атакували ворога під Бахмутом і взяли в полон "вагнерівця"
Ворог пішов на прорив позицій ДПСУ на Донеччині – знищено 60 окупантів
Останні новини
13:12
Зеленський: переговори з Байденом були дуже плідними, їхні результати матимуть вплив на полі бою
13:10
Приїзд Байдена до Києва здійняв хвилю мемів у мережі
13:10
оновленоПовітряну тривогу оголошували по всій Україні через зліт російського МіГа
13:09
Повітряні сили застерігають: Росія не діятиме стандартно, ворог змінює тактику
13:06
"Метінвест" у 2022 році скоротив виплавку сталі на 69%
12:56
фотоБайден у Києві: Українці проявили себе, нам допомогли осягнути значення демократії
12:42
Новий пакет військової допомоги США, оголошений Байденом, складатиме $500 млн
12:37
Повітряні сили: Ракету "Кинджал" можна "збити" тільки в соцмережах
12:35
Курс валют на 20 лютого: скільки коштує гривня в касах банків і на "чорному" ринку
12:23
Байден у Києві оголосить про надання додаткової допомоги – Білий дім
Усі новини...