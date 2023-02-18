Прикордонники затримали українця з трьома мільйонами гривень
Субота, 18 лютого 2023, 11:20
ДПСУ повідомила, що на кордоні з Угорщиною затримали чоловіка із незадекларованою готівкою у понад 3 млн грн.
Джерело: ДПСУ
Деталі: Уточнюється, що 57-річний чоловік з Закарпаття намагався ввезти 3 300 000 гривень в Україну.
Таку суму у п’ятницю ввечері виявили прикордонники зі співробітниками митниці у пункті пропуску "Тиса" під час перевірки авто.
Ховав водій кошти у декількох сумках, порожнинах салону авто та у багажнику.
Гроші вилучили.
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