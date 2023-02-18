Прикордонники затримали українця з трьома мільйонами гривень

ДПСУ повідомила, що на кордоні з Угорщиною затримали чоловіка із незадекларованою готівкою у понад 3 млн грн.

Джерело: ДПСУ

Деталі: Уточнюється, що 57-річний чоловік з Закарпаття намагався ввезти 3 300 000 гривень в Україну.

Таку суму у п’ятницю ввечері виявили прикордонники зі співробітниками митниці у пункті пропуску "Тиса" під час перевірки авто.

Ховав водій кошти у декількох сумках, порожнинах салону авто та у багажнику.

Гроші вилучили.