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Прикордонники затримали українця з трьома мільйонами гривень

Роман ПетренкоСубота, 18 лютого 2023, 10:20
Прикордонники затримали українця з трьома мільйонами гривень
усі фото дпсу

ДПСУ повідомила, що на кордоні з Угорщиною затримали чоловіка із незадекларованою готівкою у понад 3 млн грн.

Джерело: ДПСУ

Деталі: Уточнюється, що 57-річний чоловік з Закарпаття намагався ввезти 3 300 000 гривень в Україну.

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Таку суму у п’ятницю ввечері виявили прикордонники зі співробітниками митниці у пункті пропуску "Тиса" під час перевірки авто.

Ховав водій кошти у декількох сумках, порожнинах салону авто та у багажнику.

Гроші вилучили.

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Теми: Прикордонна службагрошіукраїнці
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