Пограничники задержали украинца с тремя миллионами гривен

ГПСУ сообщила, что на границе с Венгрией задержали мужчину с незадекларированной наличностью в более 3 млн грн.

Источник: ГПСУ

Детали: Уточняется, что 57-летний мужчина из Закарпатья пытался ввезти 3 300 000 гривен в Украину.

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Такую сумму в пятницу вечером обнаружили пограничники с сотрудниками таможни в пункте пропуска "Тиса" во время проверки авто.

Прятал водитель средства в нескольких сумках, полостях салона авто и в багажнике.

Деньги были изъяли.