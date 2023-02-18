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Пограничники задержали украинца с тремя миллионами гривен

Роман ПетренкоСуббота, 18 февраля 2023, 11:20
все фото гпсу

ГПСУ сообщила, что на границе с Венгрией задержали мужчину с незадекларированной наличностью в более 3 млн грн.

Источник: ГПСУ

Детали: Уточняется, что 57-летний мужчина из Закарпатья пытался ввезти 3 300 000 гривен в Украину.

Такую сумму в пятницу вечером обнаружили пограничники с сотрудниками таможни в пункте пропуска "Тиса" во время проверки авто.

Прятал водитель средства в нескольких сумках, полостях салона авто и в багажнике.

Деньги были изъяли.

 

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Темы: Пограничная службаденьгиукраинцы
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