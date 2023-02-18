Пограничники задержали украинца с тремя миллионами гривен
Суббота, 18 февраля 2023, 10:20
ГПСУ сообщила, что на границе с Венгрией задержали мужчину с незадекларированной наличностью в более 3 млн грн.
Источник: ГПСУ
Детали: Уточняется, что 57-летний мужчина из Закарпатья пытался ввезти 3 300 000 гривен в Украину.
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Такую сумму в пятницу вечером обнаружили пограничники с сотрудниками таможни в пункте пропуска "Тиса" во время проверки авто.
Прятал водитель средства в нескольких сумках, полостях салона авто и в багажнике.
Деньги были изъяли.
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