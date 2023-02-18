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Міністр оборони Британії: Винищувачі Typhoon будуть поставлені Україні лише після війни

"Європейська правда"Субота, 18 лютого 2023, 12:07

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Україна зможе отримати сучасні винищувачі Typhoon лише після закінчення війни.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю Spiegel.

За його словами, швидких поставок винищувачів не буде.

"Принаймні, не на цьому етапі війни, і я впевнений, що не буде навіть через шість місяців. Пройде досить багато часу, перш ніж хтось поставить винищувачі в Україну, давайте будемо чесними щодо цього. Сучасні літаки, такі як Eurofighter, який ми у Великій Британії називаємо Typhoon, будуть поставлені в Україну лише після війни" - сказав Воллес.

За його словами, такий консенсус серед західних партнерів.

"Тим не менш, будучи в принципі готовими зробити цей крок у певний момент, ми сигналізуємо про нашу рішучість допомагати Україні стільки, скільки це буде потрібно" - наголосив він.

Міністр нагадав, що підготовка пілотів займає досить багато часу.

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"Тому краще почати вже зараз. Ми всі не знаємо, як ця війна буде продовжуватися, чи триватиме вона ще рік або два. Починаючи підготовку винищувачів, ми готуємо себе до всього непередбачуваного, з іншого боку, ми нічого не втрачаємо" - зазначив Воллес.

"Якщо в якийсь момент ми вирішимо дійсно відправити винищувачі, ми будемо готові. На відміну від бойових танків, з винищувачами не буде затримок після прийняття політичного рішення" - пояснив він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив впевненість, що питання надання Україні винищувачів буде вирішено.

Раніше міністр заявив, що Україна особливо зацікавлена у винищувачах зі США, Великої Британії, Франції та Німеччини.

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Теми: Велика Британія
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