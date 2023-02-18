Міністр оборони Британії: Винищувачі Typhoon будуть поставлені Україні лише після війни

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Україна зможе отримати сучасні винищувачі Typhoon лише після закінчення війни.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю Spiegel.

За його словами, швидких поставок винищувачів не буде.

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"Принаймні, не на цьому етапі війни, і я впевнений, що не буде навіть через шість місяців. Пройде досить багато часу, перш ніж хтось поставить винищувачі в Україну, давайте будемо чесними щодо цього. Сучасні літаки, такі як Eurofighter, який ми у Великій Британії називаємо Typhoon, будуть поставлені в Україну лише після війни" - сказав Воллес.

За його словами, такий консенсус серед західних партнерів.

"Тим не менш, будучи в принципі готовими зробити цей крок у певний момент, ми сигналізуємо про нашу рішучість допомагати Україні стільки, скільки це буде потрібно" - наголосив він.

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Міністр нагадав, що підготовка пілотів займає досить багато часу.

"Тому краще почати вже зараз. Ми всі не знаємо, як ця війна буде продовжуватися, чи триватиме вона ще рік або два. Починаючи підготовку винищувачів, ми готуємо себе до всього непередбачуваного, з іншого боку, ми нічого не втрачаємо" - зазначив Воллес.

"Якщо в якийсь момент ми вирішимо дійсно відправити винищувачі, ми будемо готові. На відміну від бойових танків, з винищувачами не буде затримок після прийняття політичного рішення" - пояснив він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив впевненість, що питання надання Україні винищувачів буде вирішено.

Раніше міністр заявив, що Україна особливо зацікавлена у винищувачах зі США, Великої Британії, Франції та Німеччини.