Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Министр обороны Британии: Истребители Typhoon будут поставлены Украине только после войны

"Европейская правда"Суббота, 18 февраля 2023, 12:07

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украина сможет получить современные истребители Typhoon только после окончания войны.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Spiegel.

По его словам, быстрых поставок истребителей не будет.

"По крайней мере, не на этом этапе войны, и я уверен, что не будет даже через шесть месяцев. Пройдет достаточно много времени, прежде чем кто-то поставит истребители в Украину, давайте будем честными в этом отношении. Современные самолеты, такие как Eurofighter, который мы в Великобритании называем Typhoon, будут поставлены в Украину только после войны", - сказал Уоллес.

По его словам, таков консенсус среди западных партнеров.

"Тем не менее, будучи в принципе готовыми сделать этот шаг в определенный момент, мы сигнализируем о нашей решимости помогать Украине столько, сколько это будет нужно", - подчеркнул он.

Министр напомнил, что подготовка пилотов занимает достаточно много времени.

ВИДЕО ДНЯ

"Поэтому лучше начать уже сейчас. Мы все не знаем, как эта война будет продолжаться, продлится ли она еще год или два. Начиная подготовку истребителей, мы готовим себя ко всему непредсказуемому, с другой стороны, мы ничего не теряем" - отметил Уоллес.

"Если в какой-то момент мы решим действительно отправить истребители, мы будем готовы. В отличие от боевых танков, с истребителями не будет задержек после принятия политического решения" - пояснил он.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что вопрос предоставления Украине истребителей будет решен.

Ранее министр заявил, что Украина особенно заинтересована в истребителях из США, Великобритании, Франции и Германии.

Поддержите УП на Patreon

Темы: Великобритания
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Воздушные силы: Ракету "Кинжал" можно "сбить" только в соцсетях

фото, видео Байден приехал в Киев

фотоНа Тернопольщине перевернулся автобус из Буковеля, есть погибшие и раненые

Россия не имеет резервов для усиления основной фазы наступления на Луганщине – ISW

Китай пересечет "красную линию", предоставив летальное оружие России – постпред США в ООН

Зеленский: Мы готовимся к короткой войне и к нашей победе

Все новости...
Великобритания
"Большое" наступление РФ продвигается "на метры, а не километры" – министр обороны Великобритании
В Британии приговорили к 13 годам экс-охранника посольства в Берлине, который шпионил в пользу РФ
Британская разведка: У РФ еще много военных самолетов, но масштабная воздушная кампания маловероятна
Последние новости
13:40
Судоходный гигант Maersk продал логистические активы в РФ
13:36
На ЗАЭС привезли более 600 мобилизованных россиян – Энергоатом
13:27
Байден заявил в Киеве, что захватническая война Путина идет к поражению
13:12
Зеленский: Переговоры с Байденом были очень плодотворными, их результаты будут иметь влияние на поле боя
13:10
Приезд Байдена в Киев поднял волну мемов в сети
13:10
обновленоВоздушную тревогу объявляли по всей Украине из-за взлета российского МиГа
13:09
Воздушные силы предостерегают: РФ не будет действовать стандартно, враг меняет тактику
13:06
"Метинвест" в 2022 году сократил выплавку стали на 69%
12:56
фотоБайден в Киеве: Украинцы проявили себя, нам помогли постичь значение демократии
12:42
Новый пакет военной помощи США, объявленный Байденом, будет составлять $500 млн
Все новости...