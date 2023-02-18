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Министр обороны Британии: Истребители Typhoon будут поставлены Украине только после войны

"Европейская правда"Суббота, 18 февраля 2023, 11:07

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украина сможет получить современные истребители Typhoon только после окончания войны.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Spiegel.

По его словам, быстрых поставок истребителей не будет.

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"По крайней мере, не на этом этапе войны, и я уверен, что не будет даже через шесть месяцев. Пройдет достаточно много времени, прежде чем кто-то поставит истребители в Украину, давайте будем честными в этом отношении. Современные самолеты, такие как Eurofighter, который мы в Великобритании называем Typhoon, будут поставлены в Украину только после войны", - сказал Уоллес.

По его словам, таков консенсус среди западных партнеров.

"Тем не менее, будучи в принципе готовыми сделать этот шаг в определенный момент, мы сигнализируем о нашей решимости помогать Украине столько, сколько это будет нужно", - подчеркнул он.

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Министр напомнил, что подготовка пилотов занимает достаточно много времени.

"Поэтому лучше начать уже сейчас. Мы все не знаем, как эта война будет продолжаться, продлится ли она еще год или два. Начиная подготовку истребителей, мы готовим себя ко всему непредсказуемому, с другой стороны, мы ничего не теряем" - отметил Уоллес.

"Если в какой-то момент мы решим действительно отправить истребители, мы будем готовы. В отличие от боевых танков, с истребителями не будет задержек после принятия политического решения" - пояснил он.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что вопрос предоставления Украине истребителей будет решен.

Ранее министр заявил, что Украина особенно заинтересована в истребителях из США, Великобритании, Франции и Германии.

Темы: Великобритания
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