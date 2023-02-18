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"Загроза влучання в реактор була високою": Енергоатом зафіксував проліт двох ракет над АЕС

Роман ПетренкоСубота, 18 лютого 2023, 12:34
фото з сайту набу

Енергоатом повідомив, що 18 лютого під час чергової масованої ракетної атаки РФ над Південноукраїнською АЕС о 8:25 та 8:27 зафіксовані прольоти двох ворожих крилатих ракет.

Джерело: Енергоатом

Деталі: Уточнюється, що повітряні об’єкти рухалися річищем Південного Бугу в напрямку Первомайська Миколаївської області й пролетіли небезпечно близько до ядерного об'єкта.

Дослівно: "Загроза поцілити в реактор з можливими наслідками – ядерною катастрофою – знову була високою.

Це черговий акт ядерного тероризму РФ, що загрожує безпеці всього світу.

Вкотре звертаємося до МАГАТЕ з вимогою вжити всіх можливих заходів для припинення ядерного тероризму РФ, виводу військових формувань Росії з території Запорізької станції та встановлення демілітаризованої зони навколо неї, а також безпольотної – над усіма атомними об’єктами України".

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Теми: ЕнергоатомАЕСвійнаобстріл
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