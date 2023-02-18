Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Угроза попадания в реактор была высокой": Энергоатом зафиксировал пролет двух ракет над АЭС

Роман ПетренкоСуббота, 18 февраля 2023, 12:34
фото с сайта набу

Энергоатом сообщил, что 18 февраля во время очередной массированной ракетной атаки РФ над Южно-Украинской АЭС в 8:25 и 8:27 зафиксированы пролеты двух вражеских крылатых ракет.

Источник: Энергоатом

Детали: Уточняется, что воздушные объекты двигались по руслу Южного Буга в направлении Первомайска Николаевской области и пролетели опасно близко к ядерному объекту.

Дословно: "Угроза попасть в реактор с возможными последствиями - ядерной катастрофой - снова была высокой.

Это очередной акт ядерного терроризма РФ, угрожающий безопасности всего мира.

В очередной раз обращаемся к МАГАТЭ с требованием принять все возможные меры для прекращения ядерного терроризма РФ, вывода военных формирований России с территории Запорожской станции и установления демилитаризованной зоны вокруг нее, а также бесполетной - над всеми атомными объектами Украины".

ВИДЕО ДНЯ

Поддержите УП на Patreon

Темы: ЭнергоатомАЭСвойнаобстрел
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Кулеба о визите Байдена в Киев: "Четкий сигнал на болота"

Байден заявил в Киеве, что захватническая война Путина идет к поражению

Воздушные силы: Ракету "Кинжал" можно "сбить" только в соцсетях

фото, видео Байден приехал в Киев

фотоНа Тернопольщине перевернулся автобус из Буковеля, есть погибшие и раненые

Россия не имеет резервов для усиления основной фазы наступления на Луганщине – ISW

Все новости...
Британская разведка: Кремлю все труднее изолировать население РФ от войны в Украине
ВСУ сбили два "Калибра" утром в субботу
Ракетная атака: в Хмельницком повреждены многоэтажки, двое раненых
Министр обороны Британии: Истребители Typhoon будут поставлены Украине только после войны
Последние новости
13:59
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев – источники
13:57
Кулеба о визите Байдена в Киев: "Четкий сигнал на болота"
13:40
Судоходный гигант Maersk продал логистические активы в РФ
13:36
На ЗАЭС привезли более 600 мобилизованных россиян – Энергоатом
13:27
Байден заявил в Киеве, что захватническая война Путина идет к поражению
13:12
Зеленский: Переговоры с Байденом были очень плодотворными, их результаты будут иметь влияние на поле боя
13:10
Приезд Байдена в Киев поднял волну мемов в сети
13:10
обновленоВоздушную тревогу объявляли по всей Украине из-за взлета российского МиГа
13:09
Воздушные силы предостерегают: РФ не будет действовать стандартно, враг меняет тактику
13:06
"Метинвест" в 2022 году сократил выплавку стали на 69%
Все новости...