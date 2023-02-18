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"Угроза попадания в реактор была высокой": Энергоатом зафиксировал пролет двух ракет над АЭС

Роман ПетренкоСуббота, 18 февраля 2023, 11:34
Угроза попадания в реактор была высокой: Энергоатом зафиксировал пролет двух ракет над АЭС
фото с сайта набу

Энергоатом сообщил, что 18 февраля во время очередной массированной ракетной атаки РФ над Южно-Украинской АЭС в 8:25 и 8:27 зафиксированы пролеты двух вражеских крылатых ракет.

Источник: Энергоатом

Детали: Уточняется, что воздушные объекты двигались по руслу Южного Буга в направлении Первомайска Николаевской области и пролетели опасно близко к ядерному объекту.

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Дословно: "Угроза попасть в реактор с возможными последствиями - ядерной катастрофой - снова была высокой.

Это очередной акт ядерного терроризма РФ, угрожающий безопасности всего мира.

В очередной раз обращаемся к МАГАТЭ с требованием принять все возможные меры для прекращения ядерного терроризма РФ, вывода военных формирований России с территории Запорожской станции и установления демилитаризованной зоны вокруг нее, а также бесполетной - над всеми атомными объектами Украины".

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Темы: ЭнергоатомАЭСвойнаобстрел
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