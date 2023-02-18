Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Пропагандисти вагнерівців випадково розкрили ремонтну базу під Луганськом – ЗМІ

Роман ПетренкоСубота, 18 лютого 2023, 14:04
Пропагандисти вагнерівців випадково розкрили ремонтну базу під Луганськом – ЗМІ
усі фото радіо свобода

Розслідувачі "Радіо Свобода" заявили, що фотографія трофейної української САУ "Гвоздика", опублікована близьким до "ПВК Вагнера" телеграм-каналом, викрила велику ремонтну базу військової техніки російських військ на території занедбаної шахти під Луганськом, у селищі міського типу Ювілейний.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Журналісти вивчили пост у телеграм-каналі "Уголок Ситха", що був розміщений 3 лютого.

Реклама:

У ньому була фотографія захопленої української техніки та підпис: "Свіжий трофей. Українська САУ 2С1 "Гвоздика" була захоплена союзними силами. Лютий 2023".

Журналісти "Радіо Свобода" знайшли першоджерело цього знімка і геолоціювали його - фото виклав один із російських вояків, який був на війні в Україні.

Кілька інших знімків у профілі окупанта, включно з фото трофейної "Гвоздики", пишуть журналісти, зроблені на території занедбаної шахти "Луганська", що на південному сході від Луганська.

ВІДЕО ДНЯ

На інших фотографіях у його профілі видно цехи, заповнені російською військовою технікою, а також процес її ремонту.

 

"Радіо Свобода" вивчило супутникові знімки території шахти "Луганська", і з'ясувало, що фото захопленої української "Гвоздики" було зроблено в південній частині території шахти.

 

Розслідувачі зазначають, що від селища Ювілейне до лінії фронту - близько 90 кілометрів. Це занадто далеко для HIMARS, але "Луганська" опиняється в межах дальності снарядів GLSDB з дальністю до 150 кілометрів. Їх Україні обіцяла поставити Велика Британія.

Теми: Луганська областьокупаціяпропагандаВагнер
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Усі новини...
ЗСУ збили два "Калібри" вранці в суботу
Міністр оборони Британії пояснив затримки з формуванням танкових батальйонів для України
Курська область під обстрілом: села без електрики
Снайпери СБУ та ССО показали "нічний відстріл росіян"
Останні новини
11:20
США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 
11:07
інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування
11:05
Нардеп Гончаренко заявив про виявлення прослуховування в себе вдома, поліція розслідує
11:02
"Укргазвидобування" запустило дві нові свердловини: дають 200 тисяч кубів газу на добу
10:47
фотоАгент ФСБ, який "вербував" співробітницю СБУ в Одесі, отримав 15 років в’язниці
10:46
Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС
10:39
"Книжковий фестиваль 365 днів на рік". Власник розкриває подробиці відкриття книгарні на Хрещатику
10:35
За час дії "транспортного безвізу" рух товарів автошляхами між Україною та ЄС зріс на понад 40%
10:29
У МОЗ розповіли про наслідки хаотичного прийому антибіотиків
10:27
УЗ запускає Dnipro City Express із модернізованими електричками
Усі новини...
Реклама: