Пропагандисти вагнерівців випадково розкрили ремонтну базу під Луганськом – ЗМІ

Розслідувачі "Радіо Свобода" заявили, що фотографія трофейної української САУ "Гвоздика", опублікована близьким до "ПВК Вагнера" телеграм-каналом, викрила велику ремонтну базу військової техніки російських військ на території занедбаної шахти під Луганськом, у селищі міського типу Ювілейний.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Журналісти вивчили пост у телеграм-каналі "Уголок Ситха", що був розміщений 3 лютого.

У ньому була фотографія захопленої української техніки та підпис: "Свіжий трофей. Українська САУ 2С1 "Гвоздика" була захоплена союзними силами. Лютий 2023".

Журналісти "Радіо Свобода" знайшли першоджерело цього знімка і геолоціювали його - фото виклав один із російських вояків, який був на війні в Україні.

Кілька інших знімків у профілі окупанта, включно з фото трофейної "Гвоздики", пишуть журналісти, зроблені на території занедбаної шахти "Луганська", що на південному сході від Луганська.

На інших фотографіях у його профілі видно цехи, заповнені російською військовою технікою, а також процес її ремонту.

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"Радіо Свобода" вивчило супутникові знімки території шахти "Луганська", і з'ясувало, що фото захопленої української "Гвоздики" було зроблено в південній частині території шахти.

Розслідувачі зазначають, що від селища Ювілейне до лінії фронту - близько 90 кілометрів. Це занадто далеко для HIMARS, але "Луганська" опиняється в межах дальності снарядів GLSDB з дальністю до 150 кілометрів. Їх Україні обіцяла поставити Велика Британія.