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Пропагандисты вагнеровцев случайно раскрыли ремонтную базу под Луганском - СМИ

Роман ПетренкоСуббота, 18 февраля 2023, 15:04
все фото радио свобода

Расследователи "Радио Свобода" заявили, что фотография трофейной украинской САУ "Гвоздика", опубликованная близким к "ЧВК Вагнера" телеграм-каналом, раскрыла большую ремонтную базу военной техники российских войск на территории заброшенной шахты под Луганском, в поселке городского типа Юбилейный.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Журналисты изучили пост в телегам-канале"Уголок Ситха" был размещен 3 февраля.

В нем была фотография захваченной украинской техники и подпись: "Свежий трофей. Украинская САУ 2С1 "Гвоздика" была захвачена союзными силами. Февраль 2023".

Журналисты "Радио Свобода" нашли первоисточник этого снимка и геолоцировали его – фото выложил один из российских вояк, который был на войне в Украине.

Несколько других снимков в профиле оккупанта, включая фото трофейной "Гвоздики", пишут журналисты, сделаны на территории заброшенной шахты "Луганская", расположенной к юго-востоку от Луганска.

На других фотографиях в его профиле видны цеха, заполненные российской военной техникой, а также процесс ее ремонта.

ВИДЕО ДНЯ
 

"Радио Свобода" изучило спутниковые снимки территории шахты "Луганская", и выяснило, что фото захваченной украинской "Гвоздики" было сделано в южной части территории шахты.

 

Расследователи отмечают, что jт поселка Юбилейный до линии фронта – около 90 километров. Это слишком далеко для HIMARS, но "Луганская" оказывается в пределах дальности снарядов GLSDB с дальностью до 150 километров. Их Украине обещала поставить Великобритания.

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Темы: Луганская областьоккупацияпропагандаВагнер
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