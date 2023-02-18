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Україна розраховує на запрошення до НАТО на саміті Альянсу у Вільнюсі - Стефанчук

"Європейська правда"Субота, 18 лютого 2023, 15:30

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук очікує, що на саміті НАТО у Вільнюсі Україна отримає запрошення до Північноатлантичного альянсу.

Про це він сказав в ефірі національного телемарафону в суботу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми очікуємо, що на Вільнюському саміті Україна отримає таке запрошення (в НАТО – ред.) і почне вже свій шлях до Альянсу", - сказав Стефанчук.

Він зазначив, що серед тем, які обговорюють на полях Мюнхенської конференції з безпеки, "питання, пов'язані із запрошенням України до НАТО".

Саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня 2023 року.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що нині пріоритетом для Альянсу є не членство України, а допомога їй із тим, щоб вона перемогла у повномасштабній війні проти Росії.

30 вересня 2022 року президент Володимир Зеленський оголосив про підписання Україною заявки на пришвидшений вступ до Північноатлантичного альянсу.

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Теми: НАТОСтефанчук
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