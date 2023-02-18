Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна розраховує на запрошення до НАТО на саміті Альянсу у Вільнюсі - Стефанчук

"Європейська правда"Субота, 18 лютого 2023, 14:30

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук очікує, що на саміті НАТО у Вільнюсі Україна отримає запрошення до Північноатлантичного альянсу.

Про це він сказав в ефірі національного телемарафону в суботу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми очікуємо, що на Вільнюському саміті Україна отримає таке запрошення (в НАТО – ред.) і почне вже свій шлях до Альянсу", - сказав Стефанчук.

Реклама:

Він зазначив, що серед тем, які обговорюють на полях Мюнхенської конференції з безпеки, "питання, пов'язані із запрошенням України до НАТО".

Саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня 2023 року.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що нині пріоритетом для Альянсу є не членство України, а допомога їй із тим, щоб вона перемогла у повномасштабній війні проти Росії.

ВІДЕО ДНЯ

30 вересня 2022 року президент Володимир Зеленський оголосив про підписання Україною заявки на пришвидшений вступ до Північноатлантичного альянсу.

Теми: НАТОСтефанчук
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Усі новини...
НАТО
Кулеба та Столтенберг обговорили вступ України до НАТО
Кулеба обговорив зі Столтенбергом вступ України до НАТО
Українські військові пройшли у Польщі курс за стандартами НАТО – штаб
Останні новини
11:20
США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 
11:07
інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування
11:05
Нардеп Гончаренко заявив про виявлення прослуховування в себе вдома, поліція розслідує
11:02
"Укргазвидобування" запустило дві нові свердловини: дають 200 тисяч кубів газу на добу
10:47
фотоАгент ФСБ, який "вербував" співробітницю СБУ в Одесі, отримав 15 років в’язниці
10:46
Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС
10:39
"Книжковий фестиваль 365 днів на рік". Власник розкриває подробиці відкриття книгарні на Хрещатику
10:35
За час дії "транспортного безвізу" рух товарів автошляхами між Україною та ЄС зріс на понад 40%
10:29
У МОЗ розповіли про наслідки хаотичного прийому антибіотиків
10:27
УЗ запускає Dnipro City Express із модернізованими електричками
Усі новини...
Реклама: